Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ci sono poche serie di giochi così famose e longeve come Final Fantasy: i suoi giochi di ruolo sono amatissimi in tutto il mondo e la serie ha prodotto molti dei migliori giochi di ruolo di sempre.

Non sorprende quindi che l'annuncio del prossimo gioco di Final Fantasy sia un evento importante, cosa che Sony sapeva benissimo quando ha presentato il gioco alla fine del 2020 come parte di una presentazione della PS5. Ma cosa c'è da sapere sul prossimo titolo della serie? Continuate a leggere per scoprirlo.

Final Fantasy 16: trailer e data di uscita

Per farla breve, Final Fantasy 16 uscirà il 22 giugno 2023, come confermato ai The Game Awards nel dicembre 2022. Potete vedere la storia e il trailer del gameplay qui sotto.

Il primo trailer di Final Fantasy 16, per quanto dettagliato, non si concludeva con una data di uscita del gioco, come potete vedere qui sotto.

Abbiamo avuto un secondo trailer all'inizio di giugno 2022, che ha confermato che il gioco uscirà nell'estate del 2023, dandoci una finestra in cui aspettarlo.

A questo è seguito, nell'ottobre 2022, un nuovo straordinario trailer sulla storia, che potete vedere qui sotto.

Sappiamo anche molto sugli sviluppatori del gioco: sarà prodotto da Naoki Yoshida e diretto da Hiroshi Takai, che hanno avuto un ruolo importante nella rinascita e nel rinnovato successo di Final Fantasy 14, il gioco online che sta prosperando ancora oggi. Il loro successo sembra avergli riservato il più grande lavoro possibile: guidare la nave di un nuovo gioco principale.

Piattaforme di Final Fantasy 16

Sul fronte delle piattaforme, c'è un po' più di chiarezza: sappiamo che il gioco sarà un'esclusiva PlayStation, almeno per un certo periodo, e che arriverà su PS5 e su nessun'altra console.

Ci aspettiamo che il gioco arrivi anche su PC in prossimità del lancio, ma la questione dell'arrivo su Xbox è un po' più difficile da ipotizzare. Saltare completamente Xbox sarebbe una mossa davvero azzardata, quindi immaginiamo che il gioco arriverà sulle console next-gen di Microsoft dopo un po' di tempo, probabilmente un anno.

Purtroppo, come sempre più spesso accade per le grandi uscite, non ci auguriamo che il gioco venga portato su Nintendo Switch: il gioco sembra molto impegnativo dal punto di vista grafico, quindi ci sono poche possibilità che funzioni sull'hardware più limitato di Nintendo.

La storia di Final Fantasy 16

Naturalmente, la chiave di ogni gioco di Final Fantasy è il suo roster di personaggi e la storia in cui sono immersi. Dal trailer e dalle informazioni che Square ha rilasciato finora possiamo dedurre una discreta quantità di informazioni su ciò che ci aspetta durante il sedicesimo gioco.

Il gioco è ambientato nella terra di Valisthea, divisa in sei regni e dominata dai cristalli madre montuosi, fonte di magia del mondo. Come si può immaginare, però, non tutto va bene: ogni nazione ha un Dominante al suo interno, una persona vivente che contiene un potere mortale chiamato Eikon, che può emergere sotto forma di un mostro titanico. Alcune di queste persone sono come dei reali, mentre altre sono più vicine alle armi nel modo in cui vengono trattate.

Tra i personaggi conosciuti finora c'è Clive Rosfield, che in questa fase assomiglia molto al nostro protagonista centrale: ha giurato di proteggere suo fratello minore, Joshua, che è un Dominante. Jill Warrick, invece, è una cara amica di entrambi. Questo trio è stato descritto nei dettagli, ma non sappiamo molto di più oltre al fatto che una qualche forma di tragedia scatenerà una ricerca di vendetta guidata da Clive.

Alla fine di giugno 2022 abbiamo avuto la conferma che il gioco avrà accenti esclusivamente britannici, senza americani a rompere l'illusione accettata di un'ambientazione europea. Secondo il produttore Naoki Yoshida, anche i doppiatori inglesi avranno una sincronizzazione labiale completa.

Il gameplay di Final Fantasy 16

Da quello che si evince dal gameplay mostrato finora nei trailer, Final Fantasy 16 sembra destinato a portare un'evoluzione, non una rivoluzione, al recente gameplay della serie. Come in FF15, sembra che avremo un combattimento in tempo reale per mantenere le cose attive, ma il sistema sembra un po' più reattivo e veloce.

Il gameplay finora è stato incentrato su un solo personaggio, piuttosto che su un party: questo potrebbe essere un grande cambiamento per la serie, dopo decenni di titoli in cui si controllano le azioni di più personaggi che combattono insieme.

Oltre a questo, supponiamo che avremo un overworld da esplorare come nelle versioni precedenti e molte missioni secondarie da completare, se ne avremo voglia. Speriamo anche che tutto questo sia un po' più interattivo di quanto non lo fosse in FF15, dove l'esplorazione era un po' bloccata dalla dipendenza dalle strade; con un'ambientazione più high fantasy questa volta non vediamo l'ora di correre un po' di più per la campagna.

In una grande intervista con GameSpot, questa idea è stata un po' smentita: il produttore Naoki Yoshida ha confermato che il gioco avrà aree hub aperte, ma non un mondo completamente aperto.

Ha inoltre confermato che le battaglie Eikon intraviste nel trailer di gioco del giugno 2022 saranno una parte importante del gioco, con i giocatori che a volte potranno prendere il controllo diretto attraverso Clive. A volte, però, Clive si troverà a navigare in queste battaglie come un essere umano, sovrastato dagli Eikon.

A quanto pare controlleremo Clive in diversi periodi temporali, mentre invecchia da adolescente a trentenne, quindi la storia sembra avere una scala più grande rispetto ad alcuni recenti racconti di Final Fantasy.

Yoshida ha confermato che i toni cupi dei trailer sono accurati: a quanto pare, questo sarà il primo Final Fantasy da secoli a ricevere una classificazione matura in molti territori, perché il team creativo si è impegnato a esplorare alcuni temi un po' più realistici e adulti.

Scritto da Max Freeman-Mills.