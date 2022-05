Spotify fa la sua mossa metaverso aprendo Spotify Island in Roblox

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mentre molte aziende buttano fuori la parola "metaverso" solo per ottenere punti nel buzzword bingo, Spotify e Roblox stanno mostrando come si fa veramente, annunciando l'apertura di Spotify Island.

Spotify Island è un luogo dove "fan e artisti ... possono uscire ed esplorare un paese delle meraviglie di suoni, missioni e merch esclusivo".

Roblox è un gioco popolare con i bambini, perché permette di creare i giochi che la gente può poi giocare. È, in realtà, una manifestazione di ciò che molte persone pensano sarà il "metaverso", dove si ha il controllo completo di ciò che accade nel mondo che si crea. Ha più di 40 milioni di utenti attivi giornalieri.

Spotify dice che è la prima compagnia di streaming ad avere una presenza sulla piattaforma, permettendo un'interazione più stretta tra artisti e fan - e permettendo a Spotify di offrire qualcosa di più del semplice streaming musicale sulla propria piattaforma.

Non è la prima volta che abbiamo avuto concerti nei giochi - Fortnite per esempio ha eseguito molti concerti - ma il livello di interazione fornito attraverso la gamification che Roblox permette aggiunge una nuova dimensione.

Spotify Island non è una singola destinazione - sarete in grado di viaggiare attraverso portali verso altre destinazioni che si apriranno per eventi speciali, il primo è K-Park, dedicato al K-Pop, con gli artisti Stray Kids e SUNMI coinvolti. C'è la promessa di altre aree e altri artisti in futuro.

Naturalmente ci sarà anche un merch virtuale esclusivo per le persone da acquistare - si presume che questo sarà utilizzando Robux, la corrente di gioco di Roblox. Questo significa che c'è anche un elemento finanziario per Spotify. Se puoi vendere il tuo merch ai giocatori perché lo indossino altrove in Roblox, allora c'è una nuova dimensione nell'economia dei fan.

Ed è proprio questo che si intende quando si parla di metaverso: qui ci sono due diverse piattaforme che si uniscono nel mondo virtuale per creare una nuova esperienza - e la probabilità è che attiri un sacco di utenti più giovani.

Potete trovare Spotify Island su Roblox proprio qui.

Scritto da Chris Hall.