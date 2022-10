Le cuffie da gioco Inzone di Sony sono scontate fino a 30 sterline con i saldi di Amazon

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La gamma di cuffie da gioco Inzone di Sony è stata lanciata solo di recente, ma c'è già un'offerta nell'ambito della Prime Early Access Sale di Amazon.

Sia le Sony Izone H3 con cavo che le Inzone H7 senza fili sono scontate fino alla fine del gioco, oggi 12 ottobre 2022.

È possibile ottenere fino al 26% di riduzione del prezzo acquistandoli su Amazon. È sufficiente essere iscritti a Prime per poter usufruire delle offerte.

Cuffie da gioco wireless Inzone H7 di Sony: risparmio di 30 euro Le cuffie da gioco Inzone di fascia media di Sony sono ottime per PC e PlayStation 5. Ha una latenza estremamente bassa e un surround spaziale a 360 che fa sembrare che l'audio provenga da tutto il mondo. Normalmente a 199€, ora a soli 169€. Visualizza offerta

La gamma di cuffie Inzone di Sony è stata introdotta quest'estate come parte della spinta dell'azienda giapponese nel mercato dei giochi per PC. Naturalmente, poiché l'azienda produce anche la console PlayStation 5, le cuffie funzionano altrettanto bene con questa macchina e hanno un'estetica simile.

La durata della batteria dei modelli wireless è impressionante, con l'H7 in grado di durare fino a 40 ore tra una carica e l'altra. Inoltre, se si desidera utilizzarle con un PC, è disponibile un software dedicato che consente di regolare l'esperienza in base ai propri gusti.

Sony offre anche un paio di monitor nella sua gamma Inzone e prevede anche prodotti futuri.

Potete consultare le altre offerte per la PlayStation qui e le offerte per i giochi per PC nel nostro round-up dedicato qui.

Prime Early Access Sale UK offerte 2022

Abbiamo raccolto altre offerte chiave del momento:

Scritto da Rik Henderson.