(Pocket-lint) - Sony ha annunciato l'intenzione di porre fine all'assistenza clienti PlayStation one-to-one tramite Twitter.

A partire dal 1° agosto, gli account individuali dell'azienda per l'Europa, l'Australia, la Nuova Zelanda e le Americhe non saranno più disponibili per rispondere alle richieste di assistenza dei giocatori.

Attualmente il servizio clienti, attivo 24 ore su 24, è a disposizione di milioni di utenti e funziona da oltre un decennio. Il servizio di assistenza per le Americhe, ad esempio, conta attualmente 1,7 milioni di follower ed è attivo dal 2010.

In futuro, gli utenti PlayStation saranno invece indirizzati verso il sito web ufficiale dell'azienda e uno dei suoi canali di assistenza su YouTube.

Come si evince dalle risposte al tweet dell'account in questione, riportato di seguito, la risposta alla notizia è stata piuttosto varia.

A partire dal 1° agosto, il Supporto PlayStation 1-to-1 via Twitter non sarà più disponibile. Per connettersi con l'assistenza PlayStation, visitare https://t.co/XrvlucY4jr Per articoli di supporto e risorse di auto-aiuto, visitare https://t.co/RfTB4Wzxlp Per i video di supporto, visitare https://t.co/9dKMRCgkY2- Ask PlayStation (@AskPlayStation) 18 luglio 2022

Alcuni utenti non sono particolarmente contenti di doversi rivolgere altrove, anche se altri hanno dichiarato che il supporto di Sony attraverso la piattaforma di social media è stato carente, in particolare per quanto riguarda i problemi relativi a PS Plus, e che il ritiro cambia poco. Si è anche visto che molti speranzosi stanno ancora cercando di ottenere un ultimo supporto individuale prima della fine del mese.

Resta da vedere se questa mossa sia indicativa di qualcosa di più ampio.

Sony, come abbiamo detto, continua a supportare metodi alternativi per contattare i clienti, ma non è mai ideale vedere un servizio che serve a una comunità dedicata essere messo da parte, specialmente quello su cui le persone fanno ancora chiaramente affidamento per risolvere i loro problemi tecnici con le console dell'azienda.

Speriamo che il supporto individuale possa ancora essere accessibile come ha dimostrato Twitter. In caso contrario, potete sempre consultare i nostri trucchi e suggerimenti nascosti per la PS5 per risolvere i vostri problemi.

