Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha lanciato un marchio dedicato agli accessori da gioco per PC e PlayStation 5.

La linea di giochi Inzone inizia con cuffie e monitor premium per i giocatori di PC e console.

Inizialmente la gamma comprende tre cuffie. Il modello di punta è l'Inzone H9 di Sony, una cuffia wireless con cancellazione del rumore e 360 Spatial Sound per i giochi su PC e supporto per l'audio 3D su PS5.

Utilizza tecnologie che si ritrovano anche nelle superbe cuffie WH-1000XM5, anch'esse uscite di recente. Tra queste, i materiali utilizzati nei padiglioni auricolari per il comfort, come la morbida pelle sintetica.

Confronto tra le GPU GeForce RTX serie 30 di Nvidia e i suoi modelli serie 10 Di Pocket-lint International Promotion · 29 giugno 2022

Inoltre, è presente la cancellazione attiva del rumore e una modalità di suono ambientale commutabile con un pulsante sulla parte anteriore. In questo modo è possibile sentire facilmente i rumori esterni quando necessario.

L'H9 è dotato anche di un microfono ad asta certificato Discord, attivo quando è abbassato, ma silenzioso quando viene spostato verso l'alto. È dotato di illuminazione a LED e di un'autonomia fino a 32 ore (con la cancellazione del rumore disattivata). La ricarica rapida consente di ottenere un'ora di gioco con soli 10 minuti di carica.

Inzone H7 è un modello wireless di livello inferiore, con un'estetica simile ma senza illuminazione a LED e con padiglioni in nylon anziché in pelle sintetica. Non c'è nemmeno la cancellazione attiva del rumore, ma la durata della batteria è migliorata: fino a 40 ore.

Infine, le Inzone H3 sono cuffie cablate che riducono diverse funzioni, ma mantengono le funzionalità 360 Spatial Sound / 3D Audio.

Per quanto riguarda i monitor, Inzone M9 è l'ammiraglia. Offre una risoluzione 4K e HDR con una retroilluminazione full array e local dimming. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento di 144Hz, utilizza un pannello IPS e vanta un tempo di risposta GtG (Gray to Gray) di 1ms.

Il suo compagno di scuderia, l'Inzone M3, riduce la risoluzione a Full HD ma aumenta la frequenza di aggiornamento a 240 Hz.

Entrambi i monitor hanno un design simile, con un supporto a treppiede a bassa profondità e sono dotati di connettività per tastiera, mouse e monitor. È interessante notare che è possibile collegare due PC (o un PC e una console di gioco) a uno dei due monitor e utilizzare le stesse periferiche attraverso una modalità di commutazione automatica.

Su ciascun monitor sono disponibili due porte HDMI 2.1. I monitor sono inoltre dotati di funzioni compatibili con PS5, come la modalità Auto Genre Picture per selezionare le modalità di gioco o di intrattenimento a seconda dei contenuti e la mappatura dei toni Auto HDR.

Il monitor Inzone M9 sarà disponibile quest'estate al prezzo di 999 sterline nel Regno Unito, 1.099 euro nell'Europa centrale, mentre il modello M3 seguirà in inverno. Il prezzo di questo modello sarà confermato più avanti nel tempo.

Per quanto riguarda le cuffie, saranno disponibili a partire da luglio: l'Inzone H9 di Sony avrà un prezzo di 269 sterline (300 euro), l'H7 di 189 sterline (230 euro) e l'H3 di 89 sterline (100 euro).

Scritto da Rik Henderson.