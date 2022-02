Sony anticipa il collegamento dell'IA con Polyphony Digital per GT7

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mancano poche settimane all'uscita di Gran Turismo 7 e, dopo una presentazione dedicata allo stato di avanzamento del gioco all'inizio di febbraio, sembra che Sony abbia un po' più di informazioni interessanti da diffondere al riguardo.

Sta stuzzicando una collaborazione tra lo sviluppatore del simulatore di guida Polyphony Digital e la divisione AI di Sony, anche se non è stato ancora rivelato esattamente quali siano i risultati di quel collegamento.

A quanto pare, dovremmo saperne di più mercoledì 9 febbraio, ma presumiamo che potrebbe avere qualcosa a che fare con i piloti AI che affronterai in GT7. Naturalmente, ci sono una miriade di altri modi per implementare e sfruttare l'IA in un gioco, quindi questa è solo una possibilità.

Gran Turismo 7 è stato atteso con impazienza per anni, ovviamente, e porterà un vasto elenco di auto e circuiti sia su PlayStation 5 che su PS4 quando uscirà il 4 marzo 2022. La speranza è che possa essere all'altezza della sua fatturazione come uno spintore di buste visivo.

Siamo particolarmente entusiasti di vedere come tragga vantaggio dall'eccellente controller DualSense di PS5, che è un tale stimolo per l'immersione quando i suoi aptici sono implementati con attenzione, e Polyphone ha chiarito che sta sfruttando al meglio le innovazioni del controller.

Scritto da Max Freeman-Mills.