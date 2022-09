Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il genere degli sparatutto non è esattamente il più accogliente, se si considerano i giochi più popolari. Titoli come Escape from Tarkov hanno dato al genere una certa sensibilità hardcore.

Con colossi come Call of Duty e Battlefield che si sono cimentati con meccaniche di saccheggio o di estrazione con vari successi, Sega spera che Hyenas di Creative Assembly possa essere uno dei primi giochi a entrare nel mainstream. Abbiamo avuto modo di vedere un'anteprima a porte chiuse alla Gamescom 2022 e di parlarne con Alex Hunnisett, product director del progetto.

Un nuovo tipo di gioco

Hyenas è ambientato in una visione simpatica e satirica del futuro, una distopia fantascientifica in cui le corporazioni hanno preso il sopravvento - sapete come funziona.

L'aspetto che lo rende un po' più unico è il sapore di questa distopia, che è fortemente influenzato dal retrò. I gadget nostalgici e gli oggetti da collezione sono diventati merce molto ricercata, soggetta a un attento controllo e, quindi, alla pirateria.

Si gioca nei panni di una banda di mercenari che cercano di fuggire da relitti spaziali con le loro stive piene di questa nostalgica polvere d'oro e, con il supporto di Sega, ci sono un sacco di riferimenti divertenti da avere in queste ricompense.

Dalle console Sega Genesis ai peluche di Sonic, questo è il primo indizio del fatto che Hyenas non si prende troppo sul serio, una caratteristica che lo contrappone a titoli come Tarkov.

Una partita in Hyenas prevede cinque squadre di tre combattenti, ognuno dei quali sceglie da una rosa di eroi con abilità e armi uniche, e tutti cercano lo stesso o gli stessi caveau, che contengono il bottino più importante.

Man mano che si saccheggia, si guadagna una valuta di gioco chiamata Clout e, una volta esaurita (in piccoli pezzi o grazie a un colpo grosso in un caveau), si potrà tentare l'estrazione dalla mappa.

Uscire

L'estrazione richiede di combattere tutti gli aggressori per mantenere l'area libera e può diventare estremamente caotica se più squadre cercano di uscire allo stesso tempo.

Nel frattempo, le guardie controllate dall'IA si aggirano per il livello, fornendo pericoli di basso livello per disturbare i vostri approcci furtivi o un po' di carne da cannone per aiutarvi a scaldare la mira.

Si tratta di una bella fusione di sistemi provenienti da Hunt: Showdown e Tarkov, ma il filmato che abbiamo visto ci ha fatto capire che è molto più fluido e veloce di questi due giochi, che sono molto più tattici nel loro ritmo.

Hunnisett parla delle tre "E" che hanno informato lo sviluppo di Hyenas: "ingaggiare, sfruttare ed eludere". Come dice lui stesso, questo significa prima entrare in situazioni di combattimento, poi sfruttare al meglio i diversi strumenti offerti durante le stesse e infine uscirne quando è opportuno farlo.

"Ci sono molti elementi ambientali in cui navigare: non si tratta solo di una mappa, ci sono PNG che sorvegliano il bottino e gestiscono la nave. Abbiamo trappole, allarmi e altro ancora, che possono scattare e infliggere danni e far sì che la gente venga a investigare, e abbiamo anche quella che credo sia probabilmente la parte più divertente del nostro gioco, ovvero lo zero-g".

Proprio così: Hyenas non è solo uno sparatutto divertente, ma ha anche parti fluttuanti. In alcune parti della mappa, lo zero-g è continuo, mentre in altre aree è possibile attivarlo e disattivarlo con degli interruttori, dando vita a momenti potenzialmente folli nel bel mezzo degli scontri a fuoco.

Si tratta di un tipo di gameplay che si addice molto a uno sparatutto di eroi come questo e che potrebbe dare vita a un'intrigante flessibilità tattica, con alcuni eroi in grado di muoversi più facilmente di altri a seconda del loro carico.

Con partite che durano circa 20 minuti se si è impegnati per tutto il tempo e meccaniche di respawn che permettono ai membri della squadra sopravvissuti di farvi rientrare nel combattimento, a patto che non venga spazzata via l'intera squadra, sembra un divertente mix di stili di gioco casual e tensione da looter-shooter, con il rischio di mettere a repentaglio ciò che si è raccolto man mano che la partita va avanti.

Hunnisett ha tenuto a sottolineare che Creative Assembly vuole convalidare l'idea che l'estrazione senza spazzare via tutti gli altri giocatori del server sia abbastanza giusta per la maggior parte del tempo, rendendo il desiderio di fuggire con ciò che si ha qualcosa da assecondare e non da evitare.

Cast ristretto

Per il momento, Hyenas non sembra un progetto enorme: Hunnisett conferma che al momento si sta lavorando a una sola mappa e a sei specialisti tra cui scegliere, un numero piuttosto ristretto per uno sparatutto multigiocatore come questo. A nostro avviso, questo è un aspetto positivo: l'eccesso di copertura è un rischio molto più grande del contrario per uno sparatutto multigiocatore.

Non ha voluto precisare se il gioco sarà anche free-to-play, quindi sarà molto interessante vedere come Sega lo posizionerà. Tuttavia, questo è un po' lontano, dato che i test alpha chiusi si concentrano più sul fatto che i giocatori si stiano effettivamente divertendo che su come farli pagare.

Il modo in cui raccontare le storie di questi specialisti è un'altra questione, che sarà definita più vicino al lancio del gioco, ma i filmati che abbiamo visto dipingono un'immagine di un mondo incredibilmente vibrante, quindi speriamo che Hyenas possa distinguersi dalla massa.

Scritto da Max Freeman-Mills.