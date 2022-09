Football Manager 2023 è in arrivo su Apple Arcade e PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La data di uscita di Football Manager 2023 è stata rivelata l'8 novembre 2022 e, per la prima volta, arriverà su PlayStation 5 fin dal primo giorno.

Sarà inoltre disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Apple Arcade, su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, con il ritorno dell'edizione touch dopo un anno di assenza come FM23 Touch.

La PS5 riceverà l'edizione FM23 Console insieme a Xbox Series X/S e Xbox One. E, come per le versioni degli anni precedenti, sarà disponibile su Xbox Game Pass Ultimate fin dal lancio.

L'edizione completa di Football Manager 2023 sarà nuovamente disponibile su PC/Mac, mentre FM23 Mobile sarà disponibile per iOS e Android.

"FM23 segna un altro significativo passo avanti per la serie Football Manager, con il debutto su due nuove piattaforme", ha dichiarato Miles Jacobson, direttore dello studio di Sports Interactive.

I fan ci hanno chiesto di produrre un titolo per PlayStation per diversi anni, quindi sono entusiasta che questi giocatori abbiano ora la possibilità di sperimentare la cosa più vicina a un vero manager di calcio".

"La nostra decisione di non pubblicare un gioco Touch su iOS o Android nel 2021 è stata difficile da prendere e deludente per alcuni dei nostri fan. Questa entusiasmante partnership con Apple Arcade ci permette di reintrodurre un titolo popolare in un modo che ha senso per noi come studio e per la più ampia comunità di FM".

Ulteriori dettagli sui giochi, comprese le nuove caratteristiche, saranno rivelati a ottobre.

Scritto da Rik Henderson.