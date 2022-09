Aperti i preordini europei del Sega Mega Drive Mini 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I giocatori europei possono preordinare il Sega Mega Drive Mini 2, l'ultima console classica che riporta ai giorni di gloria del gioco.

Disponibile dal 27 ottobre 2022, la seconda macchina mini offrirà 60 giochi, tra cui una selezione di titoli Sega Mega CD non inclusi nel primo Mega Drive Mini.

Come suggerisce il nome, il suo design si basa sulla seconda generazione di Mega Drive (alias Genesis negli Stati Uniti), introdotta nel 1993. I giochi sono stati curati dal team responsabile della libreria classica di Sega e sono inclusi anche titoli di terze parti, come Earthworm Jim 2, Desert Strike e ClayFighter (anche se non sappiamo bene perché).

Il prezzo di vendita al dettaglio in Europa è di 109,99 sterline / 109,99 euro, anche se è possibile trovare la console a un prezzo leggermente inferiore prima della spedizione.

A differenza del primo Mini, questa volta viene fornito un solo gamepad, anche se aggiornato con il "Fighting Pad 6B" a sei pulsanti. Se possedete l'ultimo modello, questi pad funzioneranno anche con il Mini 2.

Potrebbe sembrare eccessivo sborsare più di 100 sterline per una console retrò al giorno d'oggi, soprattutto perché molti dei giochi sono disponibili altrove (ad esempio su Switch), ma se si considera che la prima edizione del Sega Mega Drive Mini non può essere acquistata a meno di 250 sterline, si capisce che ci saranno molti acquirenti per le scorte limitate.

Scritto da Rik Henderson.