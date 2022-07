Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sembra che ci sia un altro gioco di Sonic in lavorazione, anche se Sega non aveva ancora intenzione di renderlo pubblico.

Un annuncio di lavoro dello studio britannico Hardlight è stato pubblicato sulla bacheca del sito di settore GamesIndustry.biz e non è stato tolto, il che fa pensare che non si tratti di un errore.

Si cerca un Lead Artist per un "nuovo gioco di Sonic", qualcuno che guidi la direzione artistica del team in un "nuovo, eccitante e ambizioso gioco di piattaforme guidato dalla narrazione".

Più avanti nell'annuncio viene confermato che il gioco arriverà su mobile, ma che Hardlight vuole puntare a livelli di qualità e fedeltà da console, un'aspirazione che non sorprende.

Questa collaborazione non è comunque una grande sorpresa: Hardlight ha già lavorato più volte a giochi di Sonic per cellulari, tra cui Sonic Dash e Sonic Racing, quindi conosce molto bene la proprietà.

Questo gioco sembra essere un platform classico, anche se è probabile che sia ancora in fase iniziale, quindi non scommettete su come sarà quando verrà rivelato.

Nel frattempo, possiamo aspettare Sonic Frontiers, il prossimo gioco principale di Sonic che uscirà nel corso dell'anno.

Scritto da Max Freeman-Mills.