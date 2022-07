Il Sega Genesis Mini 2 sarà lanciato negli Stati Uniti a ottobre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sega ha annunciato che la sua console per giochi retrò Genesis Mini 2 sarà lanciata in Nord America il 27 ottobre, in linea con la data di uscita già annunciata per il Giappone.

La notizia significa che siamo in attesa di informazioni sulla sua uscita in Europa, che probabilmente sarà denominata Mega Drive Mini 2, in linea con le convenzioni di denominazione originali di Sega.

SEGA Genesis Mini 2 arriva in Nord America il 27 ottobre!



SEGA Genesis Mini 2 vanta una potenza ancora maggiore!

Oltre 50 giochi classici, inediti sul Genesis Mini!

E include i titoli SEGA CD!#SEGA #GenesisMini2 pic.twitter.com/IRZubeEy9i- SEGA (@SEGA) 13 luglio 2022

La nuova versione della console si basa sul secondo modello rilasciato da Sega ed è più compatta, pur apportando alcuni aggiornamenti per i giocatori retrò. Include per la prima volta i giochi per Sega CD, oltre a una libreria ampliata di oltre 50 giochi in totale.

La pagina di Amazon dedicata alla nuova console è già attiva, quindi è possibile effettuare un pre-ordine se si desidera acquistare un'altra mini-console retrò per la propria collezione.

Non conosciamo ancora l'elenco completo dei giochi inclusi nella console, ma ne sono stati rivelati alcuni, che potete vedere qui sotto:

Sonic CD

Shining Force

Silpheed

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

I guerrieri ninja

Dopo Burner 2

Outrun

OutRunners

Virtua Racing

Super Hang On

Sonic 3D Blast

Splendore nelle tenebre

Vectorman 2

Il labirinto

Bonanza Bros

Soldato alieno

Isole Arcobaleno Extra

Splatterhouse 2

Tuono rotolante 2

Forza del fulmine

Zona Fantastica

Star Mobile

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Rik Henderson.