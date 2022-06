Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sega sta dando seguito al successo della sua console Mega Drive Mini / Genesis Mini con un vero e proprio sequel. Ha annunciato un Mega Drive Mini 2 con una serie di giochi completamente nuovi.

Sebbene alcuni si aspettassero un Dreamcast Mini, il gigante giapponese dei videogiochi ha optato per una nuova macchina che include alcuni giochi Mega Drive mancanti dalla prima versione retrò, oltre a diversi giochi Mega CD richiesti dai fan.

Ecco tutto quello che sappiamo sul Sega Mega Drive / Genesis Mini 2 fino ad ora.

Annunciato in Giappone durante una presentazione online nel giugno 2022, il Mega Drive Mini 2 è il seguito della prima incursione di Sega nel campo delle "mini" console retrò.

Il suo design replica la console Mega Drive / Genesis di seconda generazione introdotta nel 1993 (mentre il primo Mega Drive Mini era una versione in miniatura della console di prima generazione). Misura 120,8 x 32,2 x 116,5 mm.

Come il suo predecessore, il nuovo modello sarà dotato di una porta HDMI (720p e audio PCM lineare) e USB per l'alimentazione, ma mentre la prima versione era dotata di due controller cablati, il Mega Drive Mini 2 includerà un singolo "Fighting Pad 6B" a sei pulsanti. Se possedete il Mega Drive Mini originale, i controller precedenti funzioneranno anche con la macchina di seconda generazione.

La mini console includerà 50 giochi Mega Drive e Mega CD di prima e terza generazione, di cui potete trovare maggiori informazioni di seguito.

Tutti i giochi sono installati e funzionano internamente (non è possibile aggiungere legittimamente le proprie ROM). Tuttavia, i collezionisti potranno aggiungere un kit di decorazione "Megadora Tower Mini 2" che replica l'aspetto del Mega Drive Mini 2 e del Mega CD di seconda generazione. Per completare l'estetica, si ottiene anche una cartuccia fittizia di Virtua Racing e Sonic CD.

Il Sega Mega Drive Mini 2 uscirà prima in Giappone, ma si vocifera che in seguito sarà disponibile anche in tutto il mondo (probabilmente come Genesis Mini 2 in Nord America).

Sarà disponibile dal 27 ottobre 2022.

Finora sono stati resi noti solo i prezzi giapponesi.

Il prezzo sarà di 10.978 yen, tasse incluse, pari a circa 67 sterline/84 dollari al cambio attuale.

Il Mega Drive Mini 2 sarà disponibile presso il Sega Store in Giappone. Non si conoscono ancora i dettagli per l'ordinazione nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in altre regioni.

Un controller Fighting Pad 6B aggiuntivo costa 2.750 yen (16 sterline).

La nuova console conterrà in totale 50 giochi per Mega Drive / Genesis e Mega CD. Ecco i titoli annunciati finora (per l'edizione giapponese):

Bonanza Bros

Fantasy Zone

Taruruto Magico

Brillante nelle tenebre

Forza del tuono IV

Virtua Racing

La dimora delle anime nascoste

La posta di Popful

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

Si noti che Fantasy Zone è una versione completamente nuova e inedita per Mega Drive.

Purtroppo, anche se ci sono state molte speculazioni prima dell'annuncio dell'ultima mini console di Sega, sembra che non ci sarà né un Dreamcast Mini né un Saturn Mini a breve (se mai ci sarà).

Il produttore dell'hardware classico della società, Yosuke Okunari, ha dichiarato a Famitsu che, pur avendo esplorato la possibilità di realizzare una delle due console, la produzione di componenti si è rivelata "costosa".

"Lo sviluppo di nuove schede è stato bloccato a causa del Coronavirus e, ovviamente, si tratterebbe di un prodotto piuttosto costoso in termini di costi", ha dichiarato.

Perché la tecnologia DLSS di Nvidia è perfetta per prestazioni ed efficienza maggiori Di Pocket-lint International Promotion · 6 giugno 2022

Scritto da Rik Henderson.