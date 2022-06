Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La prossima grande avventura di Sonic è in arrivo: è stato annunciato un titolo completamente in 3D, Sonic Frontiers, che promette un vasto e bellissimo mondo aperto da esplorare.

Il gioco si presenta come una svolta per la serie e potrebbe offrire alcuni colpi di scena davvero interessanti: continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli principali sul gioco.

Sega ha annunciato Sonic Frontiers proprio alla fine del 2021, con un reveal trailer che potete vedere qui sotto.

Il trailer mostra quello che sembra un nuovo mondo da esplorare per Sonic, con un ritmo leggermente diverso da quello dei suoi giochi precedenti, e che è stato notevolmente approfondito da rivelazioni di gameplay in esclusiva per IGN nel giugno 2022. Nel primo, qui sotto, è possibile vedere Sonic che attraversa il mondo.

Un successivo showcase ha mostrato anche il sistema di combattimento del gioco e il modo in cui Sonic può sconfiggere i nemici sparsi per il mondo quando li incontra.

Non sappiamo esattamente quando Sonic Frontiers uscirà, ma Sega ha apposto la dicitura Holiday 2022, quindi dovrebbe essere disponibile intorno alla fine di quest'anno.

Dal momento in cui è stato rivelato il filmato di gioco che potete trovare qui sopra, questa notizia è stata accolta con un po' di sorpresa dai fan che sperano che il gioco sia più rifinito di quanto sembri attualmente, ma per ora è l'unica informazione ufficiale che abbiamo sulla sua uscita.

La storia di Sonic Frontiers è ancora un po' misteriosa, ma dai trailer e dal gameplay si evince che Sonic esplorerà un nuovo mondo, anche se come ci sia arrivato non è dato saperlo.

Grazie al sito ufficiale del gioco, sappiamo che le terre in cui si muove si chiamano Starfall Islands e sembrano contenere le rovine di una civiltà antica.

Data la colonna sonora delicata e le enormi aree aperte, il gioco sembra ispirarsi a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, anche se resta da vedere se il tono di quel gioco si adatta alla velocità ad alta velocità di Sonic.

Quello che non sappiamo è perché quella civiltà si sia lasciata alle spalle chilometri di grind-rail e boost di velocità, per non parlare degli anelli d'oro che Sonic brama così tanto. Potremmo scoprire questo aspetto delle cose, così come ulteriori informazioni sugli strani avversari metallici che Sonic affronterà, nei successivi trailer e showcase.

In ogni caso, la cosa più importante è che si tratta di un altro gioco di Sonic in 3D, un formato che ha avuto alcuni alti e molti bassi per la mascotte di Sega, e con un mondo aperto il gioco rappresenta un po' una scommessa, visto il successo dei ritorni in 2D come Sonic Mania.

