Stiamo per avere una console Sega Dreamcast Mini?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sega potrebbe essere in procinto di annunciare un'altra console classica reimmaginata nella sua gamma Mini. Questa volta potrebbe trattarsi del tanto vociferato e richiesto Sega Dreamcast Mini.

Si è speculato su un Dreamcast Mini negli ultimi due anni, ma in tutto questo tempo non si è mai sentita una parola da parte di Sega.

Negli ultimi giorni, però, l'account Twitter ufficiale di Sega Japan ha parlato di un "nuovo progetto" che verrà annunciato il 3 giugno 2022.

Ci sarà una presentazione in diretta streaming sul canale YouTube giapponese di Sega alle 20:00 ora locale (mezzogiorno BST).

Il fatto che Yosuke Okunari farà la sua apparizione indica che si tratta di un progetto retrò. È il produttore creativo che sta dietro alla strategia di gioco retro di Sega, compresa la curatela dei giochi del Mega Drive Mini.

Apparirà insieme al dirigente di Sega Hiroyuki Miyazaki, che ha anche annunciato originariamente il Mega Drive Mini.

Okunari ha anche accennato in precedenza che la prossima console Mini potrebbe essere un Dreamcast: "Quando faremo la prossima console, sento che la portata del progetto sarà molto più grande, visto che guardiamo il mondo. Penso che... potremmo scegliere un concetto vicino a quello del Mega Drive Mini. Se devo fare qualche nome, potrebbe essere un SG-1000 Mini o un Dreamcast Mini", ha dichiarato nel 2020.

Il produttore ha anche spiegato perché ci è voluto così tanto tempo: "Non saremo in grado di rilasciarlo l'anno prossimo a quest'ora o due anni dopo il Mega Drive Mini. Non possiamo realizzarlo così velocemente".

Non appena avremo ulteriori informazioni, ve le comunicheremo.

Scritto da Rik Henderson.