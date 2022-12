HDR10+ in arrivo per i giochi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato che il suo standard di immagine HDR10+ si espanderà nei prossimi mesi ai giochi e ai servizi IPTV.

Dopo aver già aggiunto la variante specifica per i videogiochi di HDR10+ ad alcuni dei propri monitor e TV rilasciati quest'anno, anche altri produttori e marchi, come Nvidia, lo stanno adottando. Non ci sono ancora indicazioni da parte degli sviluppatori di videogiochi se supporteranno l'HDR10+, ma una volta che l'hardware sarà disponibile, non ci sarà motivo per non farlo.

Lo standard di immagine HDR rivale, Dolby Vision, è già supportato dalle console Xbox e alcuni giochi lo offrono come opzione.

HDR10+ è un'estensione del comune standard di immagine HDR10 utilizzato da molti giochi e film. La tecnologia HDR (High Dynamic Range) consente a un display di mostrare uno spettro di colori più ampio, oltre a una maggiore luminosità e contrasto, rispetto alle immagini standard. Tuttavia, con il normale standard HDR, i metadati dell'immagine vengono applicati all'intero contenuto, per cui, pur avendo un aspetto più coinvolgente e accurato, non tiene conto delle esigenze di luoghi o scene diverse, ad esempio.

HDR10+ è più dinamico. Adatta i metadati fotogramma per fotogramma, assicurando che le scene più luminose appaiano più vivaci, mentre quelle più scure abbiano livelli di nero più profondi, senza schiacciare i dettagli. In questo senso è simile a Dolby Vision.

Nvidia ha recentemente annunciato che le sue ultime schede grafiche RTX e GTX supporteranno l'HDR10+, mentre Apple sta supportando lo standard anche sul suo nuovo box Apple TV 4K (oltre all'app Apple TV sui televisori Samsung).

Anche altri produttori di televisori offrono HDR10+ sui loro apparecchi, su licenza di Samsung, come Philips e Panasonic.

