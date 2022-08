Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato che il suo gigantesco monitor da gioco curvo 4K da 55 pollici, Odyssey Ark, è disponibile per il preordine.

Samsung ha svelato una vera e propria bestia, e siamo quasi certi che non avete mai visto un monitor del genere prima d'ora. Al prezzo di 3.499,99 dollari, l'ultimo display curvo a marchio Odyssey dell'azienda si chiama presumibilmente Odyssey Ark perché è più o meno grande come una grande nave di legno. Oltre alle dimensioni, la sua caratteristica principale è che lo schermo da 55 pollici può essere ruotato di 90 gradi per essere utilizzato in modalità verticale. Sì, è così. Davvero.

-

Se scegliete di preordinare l'Odyssey Ark prima di lunedì 12 settembre 2022, Samsung vi darà una carta regalo di 200 dollari da utilizzare nel suo negozio online. Best Buy e Newegg offrono un'offerta simile, regalando 200 dollari in carte regalo a chi effettua il preordine. Le carte regalo possono essere utilizzate solo per un acquisto separato. Samsung non ha comunicato ufficialmente una data di uscita, anche se Newegg ha dichiarato che le spedizioni inizieranno il 12 settembre. Non dimenticate inoltre che: Se avete prenotato l'Odyssey Ark nel mese di agosto, Samsung vi offre un ulteriore sconto di 100 dollari con uno sconto immediato se acquistate attraverso il negozio online dell'azienda.

Date un'occhiata a queste brillanti offerte sui portatili Nvidia RTX serie 30 Di Pocket-lint International Promotion · 13 Maggio 2022 Esistono portatili per tutte le tasche e le esigenze, ma tutti sono dotati di incredibili GPU Nvidia.

Nel paesaggio, Odyssey Ark è progettato per immergervi nel gioco, occupando l'intero campo visivo per farvi sentire più vicini all'azione. Tuttavia, Samsung non lo vede solo come un monitor da gioco: la modalità ritratto offre un'ampia superficie per il multitasking. A differenza di molti altri monitor curvi, presenta un rapporto di aspetto 16:9 (non un rapporto ultrawide 32:9) e un display Quantum Dot Mini LED montato su un supporto regolabile in altezza.

Per un'analisi dei migliori monitor curvi disponibili ad oggi, vedere:

Scritto da Maggie Tillman.