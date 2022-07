Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung si è unita a molti altri grandi marchi per creare il proprio "spazio" in Roblox. Ha lanciato Space Tycoon sulla piattaforma metaverbale.

Descritto come un parco giochi virtuale, Space Tycoon consente ai visitatori di giocare e costruire i propri prodotti Samsung da condividere con altri giocatori della "Gen Z".

È ambientato in una stazione spaziale, con un proprio laboratorio di ricerca per esaminare gli ultimi prodotti Samsung. Ci sono tre aree di gioco: la zona mineraria per la ricerca di risorse, il laboratorio per la fabbricazione dei prodotti e il negozio per gli acquisti in gioco.

I prodotti che possono essere costruiti con le risorse trovate nella Zona Mineraria includono telefoni cellulari, televisori ed elettrodomestici. Alcuni dispositivi possono anche essere trasformati nel gioco in qualcosa di diverso, come una borsa o uno scooter.

Il gioco viene lanciato in 14 lingue, con l'aggiunta di nuove funzionalità, come l'interazione con l'utente e le feste virtuali.

"Space Tycoon è stato progettato per essere un parco giochi in cui molti clienti possono sperimentare le possibilità illimitate degli spazi virtuali", ha dichiarato Jinsoo Kims, vicepresidente esecutivo di Samsung.

"Volevamo dare ai nostri clienti Gen Z la possibilità di sperimentare i prodotti Samsung in un modo che non hanno mai fatto prima. Continueremo a presentare contenuti in grado di offrire esperienze digitali più significative e divertenti sia per i nostri clienti attuali che per quelli futuri".

Scritto da Rik Henderson.