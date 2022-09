GTA 6 potrebbe essere in arrivo prima di quanto si pensi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo un recente messaggio di Rockstar agli sviluppatori di GTA 5 per ringraziarli dei loro sforzi, alcuni ritengono che ci siano indizi che GTA 6 sia in arrivo prima del previsto.

All'inizio del 2022, Rockstar ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su Grand Theft Auto 6, ma ha mantenuto il silenzio su altri dettagli del gioco. Ci sono state alcune speculazioni sul prossimo capitolo della serie, tra cui l'ipotesi che possa essere ambientato nuovamente a Vice City, ma le informazioni ufficiali sono scarse.

All'inizio di settembre Rockstar ha pubblicato una nuova pagina sul suo sito ufficiale. Una pagina dedicata ai ringraziamenti per mostrare il proprio apprezzamento per le migliaia di sviluppatori che hanno lavorato a Grand Theft Auto 5 e GTA Online nel corso degli anni dal lancio del gioco.

Il post recita:

"Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online rappresentano gli sforzi combinati del nostro team globale per molti anni. Vogliamo riconoscere e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi giochi, dal loro lancio originale nel 2013 fino a oggi".

Segue un lungo elenco di coloro che sono stati coinvolti, per un totale di quasi 6.000 sviluppatori, designer, programmatori e altro ancora. Dopo aver trovato questa pagina di ringraziamento, alcuni hanno suggerito che ciò implica che questo è "l'inizio della fine" per Grand Theft Auto 5. E anche la possibilità che Rockstar si stia preparando a rivelare qualcosa di più su GTA 6. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma potrebbe essere un indizio delle cose che verranno.

Scritto da Adrian Willings.