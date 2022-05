Questo è il remake di GTA: Vice City che avremmo dovuto avere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nel 2021 abbiamo ottenuto una rimasterizzazione di tre classici di Grand Theft Auto - Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas - ma questa cosiddetta"Definitive Edition" si è rivelata uno sfortunato pasticcio di bug e delusioni.

La rimasterizzazione è stata realizzata da Grove Street Games e al momento dell'uscita è stata accolta da recensioni generalmente sfavorevoli sulle varie piattaforme su cui era disponibile.

Ahimè, la Definitive Edition ha lasciato a desiderare noi e i fan della serie. Ora un nuovo concept trailer mostra come avrebbe potuto essere Grand Theft Auto: Vice City.

Il trailer, realizzato da un fan, mostra come potrebbe apparire una vera e propria remaster di GTA Vice City su hardware di gioco moderno come PC, PlayStation 5 e console Xbox serie X/S. È stato creato dallo YouTuber TeaserPlay e realizzato utilizzando il motore di gioco Unreal Engine 5.

L'UE 5 è già stato utilizzato per creare alcune visioni impressionanti di ciò che è possibile fare con l'ultimo motore di gioco di Epic Games. Abbiamo già visto l'incredibile demo di Matrix Awakens e altre visioni mozzafiato del futuro del gioco. Questa creazione realizzata da un fan ci mostra come avrebbe potuto essere GTA: Vice City e ci fa desiderare la realtà.

TeaserPlay ha pensato che fosse una buona dimostrazione di ciò che è possibile fare con l'Unreal Engine 5:

"Ho usato Lumen per il rendering e il mio scopo nel realizzare questo video era quello di mostrare quanto sia potente l'Unreal Engine 5 per la realizzazione di giochi sandbox e come dovrebbe apparire la versione remaster di GTA Vice City".

Naturalmente, si tratta solo di un concept e non di un trailer di un vero gioco in uscita, ma ci riempie comunque di calde sensazioni di felicità.

Questa visione di GTA: Vice City arriva anche poco dopo la triste notizia della scomparsa di Ray Liotta, che ha doppiato il protagonista di Vice City, Tommy Vercetti. Ma almeno è un bell'omaggio a lui.

Come se questo teaser non bastasse, TeaserPlay ha anche realizzato un concept di San Andreas:

Scritto da Adrian Willings.