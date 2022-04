Max Payne 1&2 Remake: ecco tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Remedy Entertainment sta rifacendo i suoi classici giochi Max Payne per le console e i PC dell'attuale generazione.

Sviluppati in collaborazione con il detentore dell'IP Rockstar , i nuovi giochi saranno fusi in un unico titolo e, anche se potremmo non vedere il risultato per un anno o due, è già molto atteso, tale è l'amore per il franchise.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul remake di Max Payne.

È l'inizio dello sviluppo dei giochi Max Payne rifatti. Lo sviluppatore originale Remedy si è rivolto a Rockstar con l'idea di creare un nuovo gioco unico che combinasse Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne, che Rockstar ha accettato.

"Siamo stati entusiasti quando i nostri amici di lunga data di Remedy ci hanno chiesto di rifare i giochi originali di Max Payne", ha affermato il fondatore di Rockstar, Sam Houser.

"Siamo grandi fan del lavoro che il team di Remedy ha creato nel corso degli anni e non vediamo l'ora di giocare a queste nuove versioni".

Il nuovo gioco sarà realizzato con il Northlight Engine di Remedy, il motore di gioco dietro l'eccellente Control e Quantum Break dello studio.

"Max Payne ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di tutti in Remedy e sappiamo che milioni di fan in tutto il mondo la pensano allo stesso modo", ha affermato il CEO dello sviluppatore, Tero Virtala.

"Siamo estremamente entusiasti di lavorare ancora una volta con i nostri partner di Rockstar Games per avere la possibilità di riportare ai giocatori la storia, l'azione e l'atmosfera dei giochi originali di Max Payne in modi nuovi".

È stato confermato che il nuovo gioco Max Payne sarà disponibile suPlayStation 5 , Xbox Series X /S e PC. Non ci saranno versioni last-gen.

Finora non è stato annunciato alcun porting per Nintendo Switch.

Max Payne è stata una rivelazione sulla sua versione originale nel 2001. L'avventura d'azione in terza persona utilizzava una superba meccanica del tempo di proiettile che rallentava gli scontri a fuoco quando necessario.

Ci ha anche presentato l'eroe omonimo, un ex ufficiale della polizia di New York in crisi che vuole vendicare la moglie e il figlio assassinati. Il tema del neo-noir continua nel secondo gioco, con Payne ora incaricato di abbattere una misteriosa cabala chiamata Inner Circle.

Ci sono temi mistici e cult in tutto, con un tono più oscuro rispetto al successivo Max Payne 3 sviluppato da Rockstar.

Considerando che al momento è solo nella fase di sviluppo del concept, non è stata annunciata alcuna data di rilascio.

Sarà improbabile che sarà disponibile non prima della fine del 2023, più probabilmente nel 2024.

Al momento non ci sono piani per rimasterizzare Max Payne 3, anche se saremmo sorpresi se Rockstar stesso non stesse lavorando per portare il gioco Xbox 360 e PS3 agli standard moderni per essere rilasciato più o meno nello stesso periodo del remake.

Scritto da Rik Henderson.