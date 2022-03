Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto Online ha ricevuto nuove fantastiche versioni di nuova generazione su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a marzo 2022 e Rockstar ha colto l'occasione per lanciare anche un nuovo servizio chiamato GTA Plus.

Il programma di abbonamento è esclusivo per queste nuove piattaforme e consente ai giocatori di ottenere una serie di vantaggi, che abbiamo dettagliato in dettaglio di seguito, quindi continua a leggere per scoprire tutti i fatti chiave.

C'è solo un livello di abbonamento per GTA Plus, per fortuna, e ha un prezzo di $ 5,99 ogni mese. Non abbiamo ancora la conferma di quanto costerà nell'UE e nel Regno Unito, ma non possiamo immaginare che varierà troppo da quel numero quando verrà lanciato il 29 marzo 2022.

Presentazione di GTA+ per GTA Online.



Un nuovo programma di abbonamento esclusivamente su PS5 e Xbox Series X|S, che offre un facile accesso a una serie di vantaggi preziosi sia per i nuovi giocatori che per quelli di lunga data sulle console di ultima generazione.



Lancio il 29 marzo: https://t.co/t9DyrLap1W pic.twitter.com/gz4UXzCfxf — Rockstar Games (@RockstarGames) 25 marzo 2022

Al momento non puoi acquistare più di un mese in anticipo e avrà una fatturazione ricorrente per impostazione predefinita (che puoi disattivare), quindi questo è un affare mensile.

Finora, solo una cosa è confermata come una costante ogni mese su GTA Plus: riceverai una consegna mensile di 500.000 GTA$ nel gioco da spendere per qualsiasi cosa tu voglia.

A parte questo, i vantaggi varieranno ogni mese, con premi unici per i membri che non puoi ottenere altrove e dovrai richiederli online prima della fine del mese per goderne.

Per avere un'idea dell'offerta, ecco cosa Rockstar afferma di offrire per il primo mese in assoluto di GTA Plus, dal suo post sul blog sul servizio :

GTA$ 500.000 consegnati automaticamente sul tuo conto in Maze Bank.

consegnati automaticamente sul tuo conto in Maze Bank. Il Principe Deveste Eight - insieme a un aggiornamento gratuito Hao's Special Works prima che sia reso disponibile per l'acquisto da parte del pubblico in generale - oltre alle livree HSW Orange Trip e HSW CMYK Glitch . Il negozio di auto situato a La Mesa introduce un assortimento di aggiornamenti di gioco da Los Santos Tuners. Gli attuali proprietari di Auto Shop possono trasferirsi a La Mesa senza costi aggiuntivi.

- insieme a un aggiornamento gratuito Hao's Special Works prima che sia reso disponibile per l'acquisto da parte del pubblico in generale - oltre alle livree HSW Orange Trip e HSW CMYK Glitch situato a La Mesa introduce un assortimento di aggiornamenti di gioco da Los Santos Tuners. Gli attuali proprietari di Auto Shop possono trasferirsi a La Mesa senza costi aggiuntivi. Ha rinunciato alle quote di iscrizione a LS Car Meet . Gli attuali membri di LS Car Meet con GTA+ riceveranno un rimborso di 50.000 GTA$ durante questo periodo dell'evento.

. Gli attuali membri di LS Car Meet con GTA+ riceveranno un rimborso di 50.000 GTA$ durante questo periodo dell'evento. I proprietari di yacht possono passare all'Aquarius Super Yacht senza costi aggiuntivi.

senza costi aggiuntivi. La maglietta Gussét Frog e la maglia e pantaloncini da basket Prolaps Broker sono stati aggiunti automaticamente al tuo guardaroba.

e la maglia e da sono stati aggiunti automaticamente al tuo guardaroba. La livrea del trasportatore per Mammoth Avenger, HVY APC e TM-02 Khanjali.

per Mammoth Avenger, HVY APC e TM-02 Khanjali. Una selezione di vernici ed emblemi gratuiti per l'Auto Shop.

GTA$ e RP triplicati nella serie di gare di Hao's Special Works .

. 2X Car Meet Rep nella serie di gare su strada .

Se sei un giocatore accanito o semplicemente un nuovo arrivato che cerca di ottenere un vantaggio, questa è una serie di bonus che potrebbero essere piuttosto utili, anche se il tempo dirà quali altri vantaggi arriveranno nei mesi successivi.

Scritto da Max Freeman-Mills.