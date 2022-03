GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S avrà uno sconto del 50% al lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La versione di nuova generazione di Grand Theft Auto 5 è a pochi giorni di distanza, con una data di lancio del 15 marzo 2022, ma sembra che ci sarà un accordo piuttosto dolce per incentivare un acquisto non appena uscirà.

Recensione di Grand Theft Auto V: carneficina totale

Alcuni elenchi di negozi per il gioco sono stati pubblicati e dipingono un'immagine piuttosto confusa.

Su PlayStation, il prezzo è davvero impressionante, a £ 8,75 o $ 9,99 sia per la modalità storia che per GTA Online durante il periodo di lancio. Rockstar ha legami promozionali con PlayStation, che sono probabilmente alla base del vantaggio che ha sul prezzo, e il pacchetto di entrambi i giochi su PS5 avrà un prezzo di £ 34,99 o $ 39,99 al termine del periodo promozionale.

GTA Online da solo, al contrario, è quotato a £ 8,99 su Xbox Store in questo momento e salirà al suo prezzo a tempo pieno di £ 17,99 il 14 giugno. Il prezzo permanente per la modalità storia sarà anche di £ 17,99 o $ 19,99 su Xbox. Proprio come su PS5, in seguito potrai ottenere un pacchetto di entrambi i giochi per £ 34,99 o $ 39,99.

GTA Online sarà gratuito per i primi tre mesi dopo il lancio su PS5 se hai PlayStation Plus, un ottimo affare se si considera che non esiste un equivalente su Xbox.

Per quanto riguarda gli schemi dei prezzi, questo è uno dei più caotici che possiamo ricordare di aver incontrato, il che non è aiutato dalla divisione tra la modalità Storia e GTA Online per il lancio, quindi vale la pena ricontrollare che stai ottenendo il prezzo giusto prima di te preordinare.

Scritto da Max Freeman-Mills.