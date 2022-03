Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il disastroso lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (ancora un bel po' di mesi dopo) dal punto di vista delle prestazioni viene lentamente risolto da aggiornamenti e patch, e l'ultimo porta un lungo elenco di modifiche e modifiche.

La patch, etichettata come versione 1.04 nelle note dettagliate che puoi controllare qui , è ora disponibile su tutte le piattaforme e quindi disponibile per il download e l'installazione.

Indipendentemente dalla versione su cui stai giocando, dovresti vedere prestazioni e stabilità notevolmente migliori, e questo vale anche se stai eseguendo il gioco in modalità prestazioni o qualità su determinate console.

Le note di aggiornamento sono prevedibilmente granulari, quindi potresti non volerle leggere tutte, ma ci sono anche molte modifiche e aggiornamenti alle texture, molti dei quali mirano a ripristinare alcune delle gag visive che la risoluzione e l'attenuazione della trilogia hanno aumentato era stato ucciso accidentalmente.

Ci sono anche modifiche alle collisioni per assicurarti di non poter cadere attraverso la mappa o tagliare oggetti duri con la stessa frequenza, e ogni gioco ha alcuni cambiamenti visivi significativi, come i semafori di Vice City che si accendono correttamente.

Dato che Rockstar si è scusato per lo stato dei giochi rimasterizzati poco dopo la loro uscita e tenendo presente che le loro prestazioni non hanno impedito loro di vendere in grandi quantità, ci aspetteremmo che questo fosse l'ultimo di una serie di ulteriori aggiornamenti a venire.

Scritto da Max Freeman-Mills.