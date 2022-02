Rockstar conferma che sta lavorando su GTA 6

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Rockstar ha pubblicato un aggiornamento di benvenuto sui suoi piani per alcuni giochi, ma il titolo più importante dell'aggiornamento della community è chiaro: sta lavorando su GTA 6 in questo momento.

L'enorme sviluppatore riconosce che la "longevità senza precedenti di GTA V" significa che il divario tra le versioni complete della serie si è allungato negli ultimi anni, ma che ciò è in parte spiegato dal suo desiderio di superare davvero il suo lavoro sul quinto gioco.

Sembra che quel limite sia stato raggiunto, in quanto conferma che "lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è ben avviato", con altre notizie che si spera arriveranno in un futuro relativamente prossimo attraverso i suoi canali ufficiali.

Molti di voi hanno chiesto informazioni su una new entry nella serie Grand Theft Auto.



Con ogni nuovo progetto, il nostro obiettivo è sempre quello di andare oltre in modo significativo ciò che abbiamo consegnato in precedenza. Siamo lieti di confermare che lo sviluppo attivo per il prossimo capitolo della serie è in corso. — Rockstar Games (@RockstarGames) 4 febbraio 2022

Se speravi in qualcosa di più concreto, uscirai deluso dal post completo del blog , ma è bello sapere che il gioco è davvero in arrivo. L'ultimo gioco completo di Rockstar, Red Dead Redemption 2 , è stato dopo tutto un risultato straordinario, quindi ti aspetteresti che GTA 6 sia altrettanto sbalorditivo, ma con la tecnologia di nuova generazione.

Dovremo aspettare per saperne di più su GTA 6, che si tratti di dettagli su una possibile ambientazione o di chi potrai interpretare, ma nel frattempo Rockstar ha anche molti piani per GTA Online e ha confermato che PS5 e le versioni Xbox Series X/S di GTA 5 arriveranno il 15 marzo 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills.