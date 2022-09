Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver rivelato il Logitech G Gaming Handheld, ora abbiamo un altro palmare da gioco che sta per essere svelato al mondo.

Durante il Mobile World Congress di Las Vegas è stato presentato il primo palmare da gioco mobile 5G al mondo.

Il Razer Edge 5G è il risultato di una collaborazione tra Razer, Qualcomm e Verizon. Questo palmare vi permetterà di giocare in locale o in movimento. Sarà quindi in grado di giocare in locale, in streaming dal PC o di accedere ai giochi tramite cloud.

A differenza del Logitech G Gaming Handheld, che funziona solo tramite Wi-Fi, il Razer Edge 5G sarà dotato di connettività 5G. Ciò consentirà ai giocatori di effettuare lo streaming o il download di giochi attraverso una connessione 5G Ultra Wideband.

BREAKING: @Verizon, @Razer e @Qualcomm si uniscono per realizzare il primo palmare da gioco 5G al mondo: Razer Edge 5G! Vi permetterà di giocare ai vostri giochi preferiti indipendentemente dal fatto che stiate giocando nel cloud, su un'app o in streaming dalla vostra console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl- George Koroneos (@GLKCreative) 28 settembre 2022

Il Razer Edge 5G è realizzato con la piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1 di Qualcomm, di cui si era parlato nel 2021 con un dev kit.

All'epoca il portatile presentava alcune specifiche interessanti, tra cui un display OLED da 6,65 pollici con risoluzione di 1080p e HDR a 10 bit, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e uno schermo grandangolare 20:9.

Naturalmente si trattava della versione di sviluppo del palmare, mentre ora si parla della versione finale del dispositivo per i consumatori. Le cose potrebbero essere cambiate.

Per saperne di più dovremo aspettare il 15 ottobre, quando il Razer Edge 5G sarà presentato alla RazerCon di quest'anno.

Scritto da Adrian Willings.