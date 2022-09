Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Razer ha aggiornato il suo controller di gioco mobile Kishi sotto forma di Kishi V2, inizialmente disponibile per gli utenti iPhone e con un design piuttosto modificato.

Il nuovo look del Kishi V2 ha un retro rigido estensibile che può adattarsi a qualsiasi iPhone attualmente in commercio e ricorda immediatamente il design del Backbone One.

Questo ha avuto i suoi ovvi vantaggi dal punto di vista della durata, ma non è l'unico cambiamento che il Kishi V2 ha subito. Molti dei suoi pulsanti sono stati aggiornati da membrane a microinterruttori veri e propri, una differenza che si sente quando si usa il controller.

È presente anche un pulsante di condivisione che consente di catturare facilmente le schermate se utilizzato insieme all'applicazione Nexus gratuita di Razer, che consente anche di riprogrammare alcuni pulsanti per schemi di controllo più flessibili.

Al di là di questo, l'obiettivo della periferica è lo stesso, ovvero permettere di ottenere controlli a livello di console mentre si gioca sul telefono, e sembra che il Kishi V2 sia in grado di soddisfare questa esigenza.

Dal tempo limitato che abbiamo trascorso con il Kishi V2, i suoi pulsanti sembrano effettivamente più cliccabili e di qualità superiore, mentre le dimensioni complessive del controller sono diminuite. Questo lo rende più sottile, ma è ancora piacevole e comodo da tenere in mano.

Scritto da Max Freeman-Mills.