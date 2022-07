Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Razer ha collaborato nuovamente con il marchio giapponese di streetwear Bape per lanciare un'altra collezione, chiamata A Gaming Ape Spring Summer 2022, che comprende una linea di abbigliamento e una gamma di periferiche.

Le due aziende hanno collaborato per la prima volta nel dicembre 2020, con una capsule collection che, a detta loro, è andata esaurita in pochi secondi. Due anni dopo, la collezione è cresciuta fino a includere altri modelli e varianti di colore. Razer sostiene addirittura che sia raddoppiata. Sull'onda del successo di quella prima collaborazione, le due aziende stanno collaborando di nuovo per creare una linea di confine tra gioco e moda.

Razer

L'ultima collezione comprende i seguenti prodotti:

Razer x A Bathing Ape Gaming Ape Tee: 115 sterline/ 125 dollari/125 euro.

125 dollari/125 euro. Razer x A Bathing Ape Camo Team Tee 93: 229 ster line/ 245 dollari/245 euro

line/ 245 dollari/245 euro Felpa con cappuccio Razer x A Bathing Ape Shark: 519 sterline/529 dollari/619 euro

sterline/529 dollari/619 euro Pantaloncini da basket Razer x A Bathing Ape: € 309 GBP/$349 USD/349€

€ 309 GBP/$349 USD/349€ Pantaloncini da ginnastica Razer x A Bathing Ape Easy : € 229 GBP/245 USD/245€

: € 229 GBP/245 USD/245€ Cappellino snapback Razer x A Bathing Ape: 169€/$179 USD/179€

169€/$179 USD/179€ Scarpe da ginnastica Razer x A Bathing Ape M2 BAPE STA: 319€/359€/USD

319€/359€/USD Razer x A Bathing Ape Manicotto protettivo V2: € 79,99 GBP/$ 79,99 USD/79€

€ 79,99 GBP/$ 79,99 USD/79€ Razer x A Bathing Ape - Razer Skins : € 79,99/$ 79,99 USD

: € 79,99/$ 79,99 USD Razer x A Bathing Ape BlackWidow V3: 199 ,99 €/$199 ,99 USD/219 €

,99 ,99 USD/219 € Razer x A Bathing Ape Iskur X: $699 USD/759€ (non disponibile in UK)

Tra i pezzi forti ci sono le sneakers BAPE STA che si illuminano al buio, irradiando il logo del serpente a tre teste con la tonalità verde di Razer. La nuova capsule collection comprende anche le t-shirt A Gaming Ape, con la testa di A Gaming Ape che indossa le cuffie Kraken di Razer. La collezione è completata da articoli di marca come la custodia protettiva per laptop da 15 pollici Razer x BAPE. La custodia è impermeabile ed è dotata di un tappetino per mouse collaborativo con marchio camo. Sarà disponibile anche una tastiera Razer BlackWidow V3 in co-branding.

Perché il Corsair One i300 potrebbe essere il perfetto PC da gioco compatto Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo PC dimostra che non c'è bisogno di un impianto enorme per ottenere grandi prestazioni mentre si gioca, e noi siamo qui per questo.

Infine, la sedia da gioco Razer Iskur X viene ridisegnata da BAPE ed è disponibile nei colori nero e quarzo con stampa mimetica.

Secondo Razer, la collezione A Gaming Ape sarà una collezione in edizione limitata, con solo "1.337 unità per stile disponibili" in vendita su Razer.com, RazerStore London e BAPE online.

Scritto da Maggie Tillman.