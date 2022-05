Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Razer ha annunciato un nuovo controller wireless a marchio Star Wars. Il produttore leader di periferiche e accessori di gioco ha utilizzato il giorno perfetto - il 4 maggio, noto come Star Wars Day - per presentarlo come parte di un bundle "Razer Stormtrooper Wireless Controller e supporto di ricarica rapida".

Il nuovo bundle si unisce agli altri controller a marchio Star Wars di Razer, comprese le edizioni Mandalorian e Boba Fett. Funziona con la Xbox Series X, la Xbox Series S e tutti i modelli di Xbox One. Funziona anche per PC e Mac con un adattatore wireless (venduto separatamente). Il controller è dotato di impugnature testurizzate e di speciali trigger analogici Impulse che vibrano e sono sensibili alla pressione. Offre anche una ricarica rapida, attraverso il supporto incluso.

Se tutto questo vi interessa, il Razer Stormtrooper Wireless Controller e il supporto per la ricarica rapida vengono venduti insieme, disponibili per l'acquisto su Razer.com al prezzo di 199,99 dollari negli Stati Uniti. Non è chiaro se questo bundle di controller wireless sarà disponibile al di fuori degli Stati Uniti, e tanto meno se si tratta di un'esecuzione limitata.

Ma è tutto supportato da una garanzia di un anno, ha detto Razer.

Aggiornamento: Negli Stati Uniti, il bundle di controller wireless Stormtrooper è ora esaurito. Puoi chiedere a Razer sul suo sito web di avvisarti quando sarà disponibile.

Scritto da Maggie Tillman.