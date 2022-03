Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Razer ha svelato un'altra minuscola tastiera ultracompatta che fa parte della line-up di Huntsman. Si chiama Huntsman Mini Analog.

Il Razer Huntsman Mini è ciò che è noto come una " tastiera del 60% ", ma è essenzialmente una versione ridotta della tastiera Huntsman . La prima Mini, che ha debuttato nel 2020, è dotata di interruttori a chiave ottici reattivi di Razer, copritasti PBT a doppio scatto e un cavo USB-C rimovibile che consente ai giocatori di utilizzare i propri cavi personalizzati, se lo desiderano.

L'ultimo modello annunciato oggi mantiene il design ultra compatto del 60% della Mini, ma utilizza interruttori "ottici analogici", che consentono più comandi con una singola pressione di un tasto.

Essendo in grado di rilevare fino a che punto viene premuto un tasto, afferma Razer, gli interruttori possono attivare diversi comandi in base all'altezza di attivazione. "Sarai in grado di fare giocate più efficienti soprattutto quando si tratta di eseguire combo avanzate e rotazioni di abilità", afferma Razer sul suo sito web. Quindi, la principale differenza tra questa tastiera e l'eredità Huntsman Mini è che il nuovo modello può fornire perfezionamenti di attuazione, inclusa l'attuazione regolabile o a gradini, oltre all'ingresso analogico per un controllo del movimento più preciso.

Razer afferma che i suoi nuovi interruttori sono in grado di "input fluidi di movimento a 360 gradi proprio come i joystick analogici e la levetta".

La tastiera con illuminazione RGB ha un corpo in alluminio e offre ancora copritasti PBT a doppio scatto e un cavo USB-C completamente staccabile. Se questo ti interessa, ora è disponibile per $ 150 negli Stati Uniti.

Scritto da Maggie Tillman.