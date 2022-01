Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tutti sanno che Razer produce attrezzatura da gioco di prim'ordine, ma lo stile tende al lato più aggressivo delle cose con prodotti chiamati cose come DeathAdder e Blackwidow .

Se preferisci qualcosa di più carino, ma comunque in grado di fare seri danni, allora Razer ha la risposta: la sua nuova collezione Hello Kitty and Friends .

Con gli iconici personaggi Sanrio come Badtz-maru, My Melody, Kuromi e, naturalmente, la stessa Hello Kitty, i giochi hardcore non sono mai stati così adorabili.

La collezione include un mouse da gioco e una combinazione di tappetini per mouse basati sul popolare pad DeathAdder Essential e Goliathus Medium.

Le cuffie Bluetooth Kraken ottengono un'edizione speciale completa di orecchie da gatto, un fiocco e un emblema di Hello Kitty retroilluminato. Naturalmente, hai ancora l'illuminazione Chroma RGB, la connettività Bluetooth 5.0 e una durata della batteria fino a 50 ore (se spegni l'illuminazione).

La sedia da gioco Iskur X si rinnova completamente con l'intera banda Sanrio decorata sul retro. Anche il supporto lombare in memory foam opzionale ottiene un'edizione Hello Kitty con un rivestimento in morbido velluto rosa e un design ricamato.

Razer ha anche numerosi design Hello Kitty disponibili da personalizzare come parte del suo designer di tappetini per mouse personalizzati . Ciò ti consente di aggiungere il tuo testo per un tappetino per mouse unico nel suo genere, abbastanza pulito.

La raccolta Razer Hello Kitty and Friends è disponibile oggi sul sito Web di Razer .

Scritto da Luke Baker.