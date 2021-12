Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Razer ha lanciato un controller wireless in edizione limitata per Xbox Series X / S e Xbox One che tutti i fan di Star Wars sbaveranno.

Il controller wireless Boba Fett Edition Razer per Xbox è dotato di un supporto di ricarica ed è ispirato al casco indossato dalliconico cacciatore di taglie.

Viene fornito con grilletti sensibili alla pressione e impugnature ruvide, mentre il caricabatterie può riempire la batteria in "meno di tre ore".

Il controller e il dock sono ufficialmente concessi in licenza da Xbox , mentre i tempi del design non potrebbero essere migliori considerando che The Book of Boba Fett inizia su Disney+ il 29 dicembre 2021.

Al momento, sembra essere disponibile solo negli Stati Uniti. Negli ultimi tempi sono stati rilasciati anche altri modelli, con le versioni Star Wars: Squadrons e Darth Vader attualmente elencate come esaurite.

Boba Fett Edition Razer Controller wireless e supporto di ricarica rapida per Xbox Il controller wireless Xbox Boba Fett Edition si ispira alliconico casco indossato da Fett in Empire Strikes Back e Return of the Jedi. È disponibile con un supporto di ricarica rapida da Razer negli Stati Uniti per $ 179,99. Visualizza offerta

Se preferisci lelmo dargento di The Mandalorian, anche quello è ancora disponibile.

Razer ha anche recentemente annunciato dock di ricarica rapida anche per controller wireless Xbox standard, disponibili in ciascuno dei principali temi cromatici.

Hanno un prezzo di $ 39,99 ciascuno e sono disponibili nel negozio online Razer .

Ti faremo sapere se il controller Boba Fett arriverà mai nel Regno Unito .