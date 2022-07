Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'espansione dello spazio di archiviazione su Xbox Series X o S è un po' più limitata rispetto a PS5, con un'unica scelta sul mercato: le schede di espansione dello spazio di archiviazione di Seagate.

Fortunatamente, il Prime Day ha portato con sé un notevole risparmio sulla versione da 1 TB di questa scheda SSD, normalmente costosa, almeno nel Regno Unito.

Il prezzo normale è così alto che è un po' sconcertante per chi vuole acquistare la scheda, ma la riduzione di quasi 100 sterline lo rende molto più ragionevole. Questo rende la scheda una scelta obbligata per chi è infastidito dal dover cancellare i propri giochi per fare spazio a nuove opzioni.

Soprattutto sulla più piccola Series S, lo spazio è molto limitato: titoli di grandi dimensioni come Call of Duty: Warzone rendono davvero difficile tenere più di quattro o cinque giochi su una singola console, a meno che non si tratti di titoli indie più piccoli con requisiti di archiviazione inferiori.

A differenza della PS5, il processo di installazione della Storage Expansion Card di Seagate è letteralmente un unico passaggio, con uno slot plug-and-play sul retro della console pronto a ricevere la memoria espansa.

Scritto da Max Freeman-Mills.