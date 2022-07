Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'espansione dello spazio di archiviazione interno della PlayStation 5 è stata un'idea popolare sin dal lancio della console, che consente di installare più giochi in una sola volta, ma in genere è sempre stata costosa.

IlPrime Day ha portato con sé un'offerta straordinaria sull'unità SSD SN850 di WD_Black, che consente di aggiungere un intero terabyte di memoria a meno di 100 euro.

Ecco perché siamo più fan dell'approccio di Sony all'archiviazione espandibile rispetto a quello di Xbox: la concorrenza sul mercato fa sì che spuntino offerte come questa, che riducono di molto il prezzo dell'espansione.

Se state cercando solo 500 GB o volete un'unità enorme da 2 TB, anche le versioni di SN850 hanno sconti, ma sono molto meno significativi in termini di risparmio percentuale.

Se volete una guida su come installare effettivamente l'unità SSD una volta ottenuta, siete fortunati: potete consultare la nostra guida qui sotto.

L'unità SN850 è dotata di un dissipatore di calore preinstallato che si adatta perfettamente allo spazio lasciato libero da Sony sotto le coperture della PS5, quindi l'installazione è semplicissima.

Una volta collegato alla console, sarà possibile scegliere la posizione di installazione dei giochi e spostare i titoli in modo semplice e veloce, facilitando la gestione dei giochi che occupano spazio sul disco rigido, come Call of Duty: Warzone.

Scritto da Max Freeman-Mills.