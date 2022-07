Le nostre cuffie PS5 preferite hanno un grande sconto per il Prime Day

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Abbiamo testato decine e decine di cuffie da gioco, quindi quando si presenta un'offerta vantaggiosa su quella che usiamo davvero ogni giorno, ne parliamo.

L'Arctis 7P+ di Steelseries è, a nostro avviso, la migliore cuffia per la maggior parte delle persone che possiedono una PS5, e potete acquistarla su Amazon UK con il 31% di sconto grazie al Prime Day.

Per quanto riguarda i motivi per cui riteniamo che le Arctis 7P+ siano così eccezionali, il primo fattore è la comodità di indossarle, con la fascia per occhiali da sci di Steelseries che mantiene il peso sulla testa in modo molto piacevole e i cuscinetti auricolari che sono morbidi e leggeri.

L'audio è, ovviamente, di altissimo livello e consente di cogliere facilmente i dettagli chiave e di apprezzare sia i momenti di calma che quelli più rumorosi.

Ci piace anche l'aspetto delle cuffie, che ovviamente si abbinano bene al look and feel della PS5, tutto bianco e nero a contrasto.

Il microfono retrattile è fantastico e la possibilità di riporlo senza preoccuparsi di perdere il braccetto staccabile è una benedizione più lo si usa.

Infine, è possibile collegarlo a PC, Switch o alla maggior parte dei dispositivi dotati di porta USB-C per una compatibilità multipiattaforma, a completamento di un elenco di funzionalità piuttosto completo.

Scritto da Max Freeman-Mills.