Acquista alcuni giochi per Nintendo Switch a prezzi scontati per il Prime Day

(Pocket-lint) - L'Amazon Prime Day sta iniziando a scaldare gli animi e questo significa che in questo momento è possibile trovare alcune allettanti offerte su giochi per diverse console, tra cui il Nintendo Switch.

I giochi Nintendo mantengono notoriamente il loro valore nominale e alcuni titoli non sono quasi mai scontati, quindi è un'occasione da cogliere al volo se si desidera provare uno di questi giochi.

Negli Stati Uniti sono già disponibili sconti consistenti su giochi che hanno venduto milioni di copie negli ultimi anni e noi ne abbiamo selezionati alcuni.

Il primo è Super Mario Odyssey, un gioco che ci ha entusiasmato al momento dell'uscita e che continuiamo a giocare a distanza di anni.

Super Mario Odyssey - risparmio del 38%. Un gioco di Mario così fluido e soddisfacente che si potrebbe continuare a giocare per anni, Odyssey è sceso a 41,99 dollari per una copia digitale. Visualizza offerta

Pokémon Perla Splendente è un ottimo esempio di come si può fare un remake di un gioco: aggiorna l'aspetto e l'atmosfera dell'originale, con un nuovo stile artistico e alcune gradite caratteristiche moderne, ma non butta via il bambino con l'acqua sporca.

Ciò significa che si tratta ancora di un gioco della vecchia scuola che suona un po' più retrò rispetto alla maggior parte dei giochi Pokémon degli ultimi anni.

Infine, se volete divertirvi in compagnia, giocando contro i vostri amici sul divano accanto a voi, non siamo sicuri che ci sia niente di meglio di Mario Kart, il gioco di corse per eccellenza.

Che stiate perdendo contro un guscio blu all'ultimo secondo o che vi stiate dimenando all'ultimo posto sperando di ottenere un powerup Bullet Bill, il divertimento è infinito.

