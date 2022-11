Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Pokémon Scarlatto e Viola non sono usciti da molto tempo, ma stanno facendo registrare record di vendite per Nintendo e The Pokémon Company.

Per saperne di più sui giochi e vedere alcuni trailer, date un'occhiata al nostro articolo su di loro.

Se siete tra i milioni di persone che si sono recate nella nuova terra di Paldea per esplorare e completare il proprio Pokédex, o se avete intenzione di farlo molto presto, potreste essere alla ricerca di qualche suggerimento che vi aiuti a divertirvi di più. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi da ricordare mentre giocate.

Non trascurare il percorso della storia!

Pokémon Viola e Scarlatto vi portano a Paldea con l'intrigante possibilità di seguire tre diversi filoni di storia contemporaneamente, dopo una breve sezione introduttiva.

Potreste recarvi a turno in ogni palestra per guadagnare il diritto di diventare Campione Pokémon, come incoraggiato dalla vostra amica Nemona, oppure andare in giro a sconfiggere le basi del Team Star, piene di studenti assenteisti, aiutati dalla misteriosa Cassiopea. Infine, ci sono i Pokémon Titano da investigare con un altro studente, Arven.

Il nostro consiglio è di affrontarli tutti e tre in parallelo, senza arrivare alla fine di un filone senza gli altri. In questo modo si otterrà la migliore esperienza in tutti e tre i filoni, con battaglie sensate dal punto di vista del livello e che vi guideranno bene nel territorio.

Fare incursioni in Tera

Esplorando le grandi aree aperte di Pokémon Scarlatto e Viola, noterete rapidamente grandi ammassi di cristalli che hanno un effetto di luce che li rende ancora più facili da notare.

Si tratta dei Raid Tera, che vi trasportano in una battaglia cooperativa contro un Pokémon terastallizzato difficile da battere. Se riuscite a sconfiggerlo, avrete la possibilità di catturare un mostro spesso raro.

Sono molto divertenti e non c'è bisogno di amici online per farle. Scegliete di andare da soli e tre compagni IA si uniranno a voi. Cercateli se volete riempire il vostro Pokédex, perché alcuni Pokémon possono essere trovati solo attraverso di loro.

Esplorare a fondo

Le aree aperte di Paldea sono davvero molto estese, soprattutto quando si inizia a esplorare il territorio in modo più ampio.

Per questo motivo, vale sempre la pena di prestare attenzione all'ambiente circostante e di esplorare adeguatamente ogni area: troverete molti extra sparsi in giro.

Ci sono molti oggetti da raccogliere, Raid di Tera da vivere e allenatori con cui combattere, tutti elementi che vi aiuteranno a far salire di livello il vostro gruppo, e potreste anche trovare nuove aree o grotte da esplorare.

Attenzione ai tipi di Tera

In Pokémon Scarlatto e Viola c'è una nuova meccanica chiamata terastallizzazione, che trasforma il vostro Pokémon in una versione cristallina di se stesso.

Funziona solo una volta per ogni riposo in un Centro Pokémon e può ribaltare le sorti di una battaglia se la si mette a punto nel momento giusto. Può anche cambiare il tipo di Pokémon, ma il nuovo tipo non sarà un mistero.

Controllando i dettagli del tuo gruppo, potrai vedere sia il tipo o i tipi che il tuo Pokémon ha attualmente, sia il tipo che diventerà quando sarà terastallizzato - quest'ultimo si trova in un riquadro più appuntito a destra dei tipi normali.

Prova in cooperativa

Pokémon Viola e Scarlatto offrono una maggiore cooperazione rispetto alla maggior parte dei giochi Pokémon precedenti, consentendo di correre insieme per l'overworld, completare i Raid Tera e molto altro ancora.

È l'ideale per i genitori che giocano con i figli, ma è anche molto divertente per i gruppi di amici che lo provano insieme. Provate a farlo recandovi al cerchio giallo presso un qualsiasi Centro Pokémon e seguendo le istruzioni.

Attenzione ai livelli

Durante l'esplorazione di Paldea ci saranno occasioni in cui vi troverete un po' più avanti rispetto a dove dovreste essere, secondo le aspettative dei progettisti.

Il modo più semplice per capire se è successo è quello di valutare la posizione dei Pokémon selvatici intorno a voi in termini di livelli: se sono significativamente più potenti del vostro gruppo, potreste divertirvi di più altrove.

Trovare Pokémon Titano per ottenere più opzioni di movimento

Trovando Pokémon Titano con Alven nell'ambito di un filone della storia in Viola e Scarlatto, sbloccherete nuovi modi per muovervi nel mondo, dalla corsa all'arrampicata: si tratta di tecniche davvero utili.

Quindi, per essere sicuri di poter accedere a tutti i luoghi, vale la pena dare la priorità a questi Titani quando ne vedete uno vicino a voi sulla mappa.

Scritto da Max Freeman-Mills.