I nuovi trailer di Pokémon Scarlatto e Viola mostrano Paldea

(Pocket-lint) - L'ultimo evento Pokémon Presents ha svelato un'enorme quantità di nuove informazioni su Pokémon Scarlet e Violet, confermando che i giochi si svolgeranno per la prima volta in un vero mondo aperto: Paldea.

Il trailer mostra la capacità dei giocatori di muoversi nel mondo aperto a bordo di Pokémon simili a motociclette, le star di copertina di ciascun gioco: Koraidon e Miraidon.

Il trailer è seguito da un walkthrough e contiene molte nuove informazioni sui giochi. Innanzitutto, sappiamo che i giochi saranno caratterizzati da tre ampie trame da seguire. Una sarà il tradizionale viaggio attraverso otto palestre per diventare Campione Pokémon.

Per la prima volta, però, sarà possibile completare le palestre in qualsiasi ordine, il che è divertente. Un'altra storia prevede una caccia al tesoro in tutta la regione, avviata dall'Accademia a cui ci si unisce all'inizio del gioco.

La terza è più misteriosa, quindi dovremo aspettare per saperne di più.

È stato presentato anche un nuovo sistema chiamato Terastalising, che trasforma il Pokémon in una versione cristallina di se stesso, che può essere di un tipo completamente diverso da quello precedente, in base alle statistiche che scoprirete quando lo catturerete. Questo sembra essere il nuovo espediente di battaglia principale del gioco.

Sembra che ci si possa aspettare un mondo aperto colorato e vario, in cui si può volare, andare in bicicletta e persino arrampicarsi a seconda dei propri capricci, cosa che abbiamo potuto assaggiare un po' in Pokémon Legends: Arceus.

L'uscita dei giochi è prevista per il 18 novembre 2022, quindi a questo punto non resta che attendere pochi mesi.

Scritto da Max Freeman-Mills.