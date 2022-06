Pokémon Scarlatto e Viola ricevono la conferma della data di uscita

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Pokémon Scarlatto e Viola uscirà il 18 novembre 2022, come confermato da un nuovo trailer che mostra un gameplay ricco, nuovi personaggi e i leggendari di copertina del gioco.

Il trailer, della durata di tre minuti, è visibile qui sotto per vedere le nuove ambientazioni e i nuovi mostri, e contiene molti dettagli succosi.

Per esempio, possiamo vedere tutti e tre i Pokémon iniziali in movimento, mentre il trailer conferma anche che per la prima volta nei giochi ci saranno professori di Pokémon diversi: di solito sono solo i roster a essere un po' diversi, piuttosto che il professore guida.

In Scarlatto sarà il Professor Sada, mentre i giocatori di Viola avranno come guida Turo. Incontriamo anche la vostra amica Nemona, che sembra vi aiuterà e vi sfiderà nel corso della storia, come da tradizione.

Il trailer si conclude anche con uno sguardo prerenderizzato ai due nuovi Pokémon leggendari che abbelliranno le copertine dei giochi: Koraidon e Miraidon. Non sappiamo molto al di là dei loro nomi, ma sul sito del gioco si legge che "si dice che questi due Pokémon abbiano poteri che superano di gran lunga quelli degli altri Pokémon, ma i dettagli su Koraidon e Miraidon sono ancora avvolti nel mistero".

Scarlatto e Viola porterà sul tablet anche la modalità cooperativa a quattro giocatori, consentendo di esplorare insieme le aree aperte; sarà interessante vedere quali limiti verranno applicati alle modalità e ai tempi di accesso ai giocatori.

Speriamo di saperne di più sul gioco nel corso dell'estate a venire, ma è giusto dire che visivamente sembra un gradito passo avanti rispetto a Sword and Shield e anche al più recente Legends Arceus.

Scritto da Max Freeman-Mills.