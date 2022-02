Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I prossimi giochi Pokémon principali sono in arrivo: The Pokémon Company ha utilizzato le celebrazioni del Pokémon Day del 2022 come il momento perfetto per annunciare Scarlet e Violet, i prossimi due giochi della serie, in arrivo per Nintendo Switch.

Abbiamo il primo trailer dei giochi e scorci sia del ritorno che dei nuovissimi Pokémon, quindi ci sono molte informazioni sui giochi là fuori. Ecco tutti i dettagli chiave che devi sapere.

Puoi vedere il primo trailer di Pokémon Scarlet e Violet sopra, e fortunatamente non è un piccolo frammento per anticipare il loro rilascio, ma piuttosto uno sguardo completo di tre minuti ai giochi in movimento, con un sacco di clip di gioco tagliate dappertutto.

Il primo trailer dei giochi gemelli si conclude con l'informazione che arriveranno alla fine del 2022, il che presumiamo significherebbe intorno alle vacanze invernali, quindi c'è ancora un po' di tempo prima che escano.

Detto questo, è ancora un'ottima notizia che usciranno quest'anno, soprattutto dal momento che il 2022 ha già visto l'uscita di Pokémon Legends: Arceus con un'ottima accoglienza. Dopotutto, non capita spesso di ottenere più di un vero rilascio di Pokémon in un anno solare.

I due giochi sono stati entrambi annunciati per Nintendo Switch e saranno completamente esclusivi di quella piattaforma, il che non sorprende affatto, vista la storia del franchise sulle macchine Nintendo. Non usciranno su nessun'altra console o su PC.

Inizieremo da dove faranno i giocatori: i Pokémon iniziali del gioco sono stati svelati e sembrano già molto carini.

Sono Sprigatito, un gatto erboso; Fuecoco, un coccodrillo infuocato; e Quaxly, un anatroccolo. È davvero un bel set di antipasti dal punto di vista del design, secondo noi, con design più semplici e puri di quelli che le ultime generazioni hanno portato in tavola, quindi speriamo che siano un segno di cose che provengono da altri nuovi mostri.

Anche se come sempre ci sarà un elenco di Pokémon di ritorno che accompagnerà una serie di nuovi design, i maggiori dettagli sul gameplay emersi non riguardano le formazioni. Piuttosto, si basano su come verrà effettivamente giocato il gioco.

Per prima cosa, lo sviluppatore Game Freak definisce il vero mondo aperto del gioco e ha affermato che sarai in grado di spostarti dalle città alle aree più selvagge tra di loro senza transizioni o schermate di caricamento, il che è davvero eccitante se riescono a tirare è spento.

Abbiamo dato un'occhiata a come i sistemi open world potrebbero aiutare la serie a modernizzarsi in Legends Arceus, quindi questo potrebbe essere il prossimo grande passo verso un nuovo aspetto per le voci principali del franchise.

Sebbene abbia mostrato molto del mondo in cui saranno ambientate Scarlet e Violet, il nome della regione non è stato dettagliato nel trailer di rivelazione e Game Freak non ha formalmente confermato molto al riguardo.

Tuttavia, negli ultimi dieci anni la maggior parte dei giochi Pokémon ha preso ispirazione da una regione del mondo reale, come il Regno Unito per Sword and Shield .

È probabile che sia continuato per i nuovi giochi e la maggior parte degli osservatori è d'accordo sul fatto che questa volta sembra che una combinazione di Spagna e Portogallo sia sotto i riflettori.

La geografia è una partita solida, ma sono punti di riferimento come una versione in-game della Sagrada Familia di Barcellona che stanno davvero facendo pendere l'equilibrio a favore di quei paesi. Dovremo aspettare una conferma formale ma occhio a questo spazio.

Possiamo anche presumere che, come al solito, ci sarà una squadra di vili cattivi da affrontare durante il nostro viaggio, così come almeno un paio di nuovi leggendari da incontrare, quindi c'è ancora molto da imparare sulle prospettive di Scarlet e Violet. storia.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Scritto da Max Freeman-Mills.