Pokémon Scarlet e Violet svelati, usciranno nel 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I prossimi giochi Pokémon principali sono stati rivelati, sotto forma di Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, nell'ambito della celebrazione annuale del Pokémon Day di The Pokémon Company, programmata per commemorare l'uscita dei primi giochi della serie in Giappone.

I giochi stanno compiendo un importante passo avanti per il franchise principale, in base al modo in cui Game Freak li ha descritti come genuinamente di natura open world. Ciò significa che saranno senza soluzione di continuità e ti permetteranno di spostarti dalla città alla natura selvaggia senza transizioni.

Ciò significa che il gameplay free-roaming introdotto correttamente nella recente versione Pokémon Legends: Arceus potrebbe essere una sbirciatina più concreta al futuro del franchise di quanto avessimo persino osato sperare. Come in quel gioco, puoi vedere mostri che si muovono nell'oltretomba in attesa di essere combattuti o catturati.

Questo potrebbe anche significare che non ci saranno più incontri casuali, un altro grande passo per il franchise se dovesse rivelarsi così. Sono stati anche rivelati i Pokémon iniziali del gioco: Sprigatito, un gatto erboso; Fuecoco, un coccodrillo infuocato; e Quaxly, un anatroccolo.

Sono carini come potrebbero piacerti e senza dubbio avremo scorci delle loro forme evolute prima che i giochi escano alla fine del 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills.