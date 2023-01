Il Project Leonardo di Sony è un controller orientato all'accessibilità della PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha annunciato un controller personalizzabile per la PlayStation 5, progettato per facilitare i giochi alle persone con esigenze di accessibilità.

Denominato Project Leonardo, il nuovo kit di controller è stato annunciato da Sony durante l'evento CES 2023 di Las Vegas con un post sul blog di PlayStation. Si apprende che il kit di controller funzionerà già dalla confezione, ma potrà anche essere fortemente personalizzato per garantire che risponda alle esigenze di tutti. Sony afferma di volere che tutte le persone siano in grado di giocare più facilmente e più comodamente grazie a questa versione.

Project Leonardo è in realtà due cose: hardware e software, entrambi personalizzabili a seconda delle esigenze.

Per quanto riguarda l'hardware, Sony afferma che i giocatori di PS5 possono "creare un'ampia gamma di layout di controllo" con pulsanti e persino la distanza dello stick dal controller, tutti regolabili e intercambiabili. I pulsanti possono anche essere programmati per supportare qualsiasi funzione, mentre le opzioni software consentono di mappare più pulsanti alla stessa funzione, se necessario. Inoltre, sono supportati i profili dei controller per facilitare il passaggio da una configurazione all'altra.

Due dei nuovi controller possono anche essere accoppiati con un singolo controller DualSense, creando un unico controller virtuale che può essere utilizzato per giocare.

Sfortunatamente, come accade spesso al CES, le informazioni si fermano qui. Non sappiamo quanto costerà Project Leonardo, né quando sarà in vendita, né abbiamo un nome vero e proprio. Ma il fatto che stia accadendo è ovviamente una buona notizia. Sony ha dichiarato di aver collaborato con gli esperti di AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up, quindi possiamo essere certi che questo dispositivo aiuterà davvero le persone a giocare.

Scritto da Oliver Haslam.