(Pocket-lint) - Naughty Dog ha iniziato lo sviluppo di The Last of Us Part 3, secondo quanto riportato da un noto leaker online.

Si dice che il co-presidente dello studio, Neil Druckmann, abbia iniziato a lavorare sul sequel, anche se probabilmente è in una fase molto iniziale, quindi non aspettatevi un annuncio ufficiale a breve.

Il poster di Twitter che ha dato la notizia è @ViewerAnon, meglio conosciuto per le sue fughe di notizie su film e programmi televisivi. Tuttavia, ha un passato da annunciatore di alcuni dettagli di gioco, come lo scoop su Crash Bandicoor 4.

Beh, io non sto guardando nulla, quindi... Il prossimo gioco del Dr. Uckmann è THE LAST OF US PART III, attualmente in produzione presso Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy- ViewerAnon (@ViewerAnon) 13 dicembre 2022

È stato anche una buona fonte di informazioni sulla serie TV di The Last of Us.

Che Naughty Dog stia lavorando a una terza parte della serie Last of Us non è poi così sorprendente, se vogliamo essere onesti. Lo stesso Druckmann ha felicemente dichiarato di essere al lavoro su un "gioco futuro" e lo sviluppatore vorrà approfittare di tutta la pubblicità extra ottenuta dallo show della HBO.

La nuova serie inizierà a breve, il 15 gennaio 2023. Sarà trasmessa dalla HBO negli Stati Uniti e da Sky / Now nel Regno Unito.

