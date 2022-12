Spider-Man 2 confermato per l'uscita su PS5 nell'autunno 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha confermato che Marvel's Spider-Man 2 uscirà su PlayStation 5 nell'autunno del 2023.

Il sequel di Spidey di Insominiac Games è in programma per l'anno prossimo e sarà un'esclusiva della console current-gen. Riprenderà gli eventi del primo gioco di Spider-Man, oltre al seguito di Miles Morales, e vedrà la partecipazione di entrambi i fiondatori di ragnatele per un'avventura tutta nuova.

Non ne sappiamo ancora molto di più, anche se alla fine del 2021 è stato pubblicato un trailer di rivelazione che ci ha dato un'idea allettante di ciò che accadrà.

Il direttore creativo di Insomniac, Bryan Intihar, ha rassicurato i fan che, se lo studio non ha rilasciato nulla quest'anno, è perché ha lavorato duramente all'attesissimo sequel: "Che anno è stato per PlayStation Studios; qui a Insomniac Games siamo stati in assoluta soggezione del lavoro dei nostri colleghi", ha dichiarato.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Congratulazioni a tutti per il successo del 2022... e speriamo che il prossimo anno sia altrettanto entusiasmante, mentre continuiamo a preparare Marvel's Spider-Man 2 per il prossimo autunno".

I prossimi 12 mesi promettono di essere entusiasmanti per PlayStation anche in altri settori, non da ultimo grazie al lancio delle cuffie PSVR2 a febbraio.

Scritto da Rik Henderson.