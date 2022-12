Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - PlayStation ha messo a disposizione un modo simpatico, in stile Spotify, per scoprire in modo definitivo a cosa si è giocato durante l'anno, per chi è curioso o vuole semplicemente fare un po' di flessioni.

È piuttosto semplice ottenere il proprio wrap-up e si viene guidati attraverso alcune diverse categorie di statistiche prima di vedere una scheda finale che si può condividere con gli amici.

Come ottenere il tuo Wrap-Up PlayStation

Per ottenere il proprio Wrap-Up, basta collegarsi a questa pagina del sito PlayStation.

Se non l'avete ancora fatto, vi verrà chiesto di accedere all'account PlayStation che vi interessa.

Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile iniziare a visualizzare il proprio Wrap-Up.

Attenzione, però: sembra che i server stiano subendo un po' di danni, quindi potrebbe essere necessario ricaricare la pagina un paio di volte prima che funzioni.

Alla fine del vostro Wrap-Up otterrete due cose: in primo luogo, un'immagine condivisibile che mostra il vostro gioco migliore e alcune statistiche, come la nostra qui sotto.

In secondo luogo, riceverete un codice per un avatar a tema che potrete assegnare al vostro profilo. Questi codici non sono univoci, anche se sono bloccati per regione, in modo da poterli condividere con gli amici.

Per i lettori del Nord America, è possibile ottenere i codici per ogni avatar dal tweet qui sotto, per gentile concessione dell'eccellente Wario64 su Twitter.

Codici avatar Astro Bot gratuiti per PSN:



C5CD-C2NJ-R239 Wrap-Up 2022

CPDR-JFN9-TJA2 Action-Adventure

H75N-8HNP-H5EP Fighting

MNNX-CXNG-L6GB Driving/Racing

BA5N-RNNE-P3EK Shooter

2LJB-8JND-4H9G Sports pic.twitter.com/n6hzvz9TNg- Wario64 (@Wario64) 13 dicembre 2022

Questo dovrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno per accedere al vostro Wrap-Up, quindi godetevi la riflessione su un anno di giochi che si spera sia stato fruttuoso!

Scritto da Max Freeman-Mills.