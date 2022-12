Death Stranding 2 è reale e arriverà su PS5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo il popolare gioco del 2019 Death Stranding, la leggenda dei videogiochi Hideo Kojima sta lavorando al suo prossimo progetto: Death Stranding 2. Il nome del gioco Death Stranding 2 è apparentemente solo un titolo provvisorio.

Il nome Death Stranding 2 è apparentemente solo un titolo provvisorio al momento, anche se è quello che Kojima Productions sta usando in tutto il suo materiale promozionale, quindi potrebbe anche rivelarsi il nome definitivo. Sebbene non si sappia molto del gioco al di là di un trailer stellare, ci sono alcune cose che sappiamo.

Sappiamo, ad esempio, che Norman Reedus e Léa Seydoux tornano entrambi per questa seconda iterazione, mentre Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker si aggiungono al cast questa volta. Sappiamo inoltre che il gioco arriverà anche su PlayStation 5, ma non è stata confermata la disponibilità di altre versioni, quindi non si sa ancora nulla di una versione per PC. Il gioco originale è stato rilasciato su PC Game Pass, quindi c'è un precedente almeno in questo senso.

Per quanto riguarda il gioco in sé, dovreste davvero guardare il trailer per farvi un'idea di ciò che sta accadendo. È adeguatamente cinematografico e ciò che stiamo vedendo sembra proprio il genere di cose che ci è stato detto di aspettarci dalla potenza di PlayStation 5. Le aspettative erano già alte prima di sapere che il gioco era ufficiale. Ora sono pronte a raggiungere la febbre.

Non abbiamo alcuna tempistica su quando questo gioco sarà pronto per essere giocato, ma arriverà presto. Per ora, è tempo di guardare quel trailer a ripetizione fino a quando non lo faremo.

