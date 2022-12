Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sam Porter Bridges è tornato, baby.

Death Stranding ha offerto un melange unico di sistemi di gioco e narrazione e ha attirato un seguito di culto negli anni successivi alla sua uscita. Ora è in arrivo un sequel da Kojima Productions.

Ecco tutti i dettagli principali, compresi gli accenni alla storia, i trailer finora rilasciati e altro ancora.

Per gli altri giochi in arrivo, date un'occhiata ai nostri elenchi dei titoli più attesi in arrivo su PS5 o su Xbox Series X/S.

Trailer di Death Stranding 2

Death Stranding 2 è stato annunciato ai The Game Awards nel dicembre 2022 con uno sfarzoso trailer e un'apparizione di Hideo Kojima in persona.

Si tratta di un trailer piuttosto lungo che presenta alcuni personaggi di ritorno e alcune classiche immagini bizzarre di Kojima.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Data di uscita di Death Stranding 2

L'annuncio di Death Stranding 2 è una notizia importante, ma non è stato accompagnato da una data di uscita.

Non abbiamo nemmeno una finestra, e immaginiamo che se il gioco fosse stato previsto per il 2023 questo fatto sarebbe stato confermato.

Ci sentiamo quindi abbastanza sicuri nel prevedere che giocheremo a Death Stranding 2 non prima del 2024.

Piattaforme di Death Stranding 2

Un'altra parte importante dell'annuncio di Death Stranding 2 è che sarà un'esclusiva PlayStation 5, almeno al lancio.

Perché il Corsair One i300 potrebbe essere il perfetto PC da gioco compatto Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo PC dimostra che non c'è bisogno di un impianto enorme per ottenere grandi prestazioni mentre si gioca, e noi siamo qui per questo.

Immaginiamo che il gioco arriverà su PC più rapidamente rispetto al lungo processo richiesto per il primo Death Stranding, ma per ora è stata confermata solo la PlayStation 5 come piattaforma di lancio per il gioco.

Kojima ha recentemente annunciato di essere al lavoro su un gioco in collaborazione con Xbox e Microsoft, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti.

Storia di Death Stranding 2

Il primo Death Stranding aveva una trama che poteva essere piuttosto difficile da seguire e si concludeva con alcune ambiguità (è un po' un eufemismo, sì).

Smettete di leggere se volete evitare di sapere cosa è successo, perché qui dovremo toccare il territorio degli spoiler!

Alla fine dell'ultimo gioco, il nostro eroe Sam si è allontanato dalla rete per vivere con la sua BB, ora chiamata Louise, mentre alleati come Die Hardman e Fragile hanno trovato nuovi scopi.

Dal primo trailer sembra che verrà trascinato di nuovo nella mischia, anche se più vecchio e più sparuto. Fragile è tornato e sembra essere una madre, mentre Troy Baker è tornato come un tipo malvagio che potrebbe essere in qualche modo collegato a Higgs dell'ultimo gioco.

Onestamente, a questo punto è difficile indovinare troppo - e Kojima vorrà sicuramente che sia così di proposito.

Il gameplay di Death Stranding 2

Il gameplay di Death Stranding ha suscitato un certo interesse al momento dell'uscita, meditativo e attento agli occhi di alcuni, ma confuso e un po' frustrante per altri.

Se il suo sequel seguirà lo stesso modello, ci troveremo ancora una volta a spostare carichi su lunghe distanze utilizzando una varietà di opzioni di attraversamento, dalle escursioni a piedi ai veicoli.

Dato che il tema del primo gioco era quello di creare nuove connessioni tra i luoghi, si potrebbe pensare che faremo più o meno lo stesso, ma il primo trailer di Death Stranding 2 è inquietante.

Terminando con la domanda se avremmo dovuto collegarci del tutto, ci chiediamo se il prossimo gioco sarà caratterizzato da una sorta di abbandono di questo aspetto delle cose.

Ci aspettiamo comunque che il viaggio sia la meccanica principale, insieme agli interessanti incontri di combattimento che hanno caratterizzato Death Stranding.

Scritto da Max Freeman-Mills.