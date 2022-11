Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se non altro, la potenziale acquisizione di Activision da parte di Microsoft continua a svelare interessanti pepite di informazioni. L'ultima è che la prossima generazione di console per videogiochi, che per ora chiameremo PlayStation 6 e Xbox Series X 2, non uscirà prima di molti anni, al più presto nel 2028.

Secondo le dichiarazioni di Sony e Microsoft, che hanno illustrato i meriti e le insidie dell'accordo, il ciclo tipico delle console è di otto anni e, dato che Xbox Series X/S e PS5 sono state rilasciate nel 2020, ciò significa che dovremo aspettarne altri sei:

"La prossima generazione di console non dovrebbe essere rilasciata prima dell'autunno del 2028", afferma Microsoft in risposta alle preoccupazioni dell'autorità britannica per la concorrenza e i mercati.

La CMA sostiene che l'acquisto di Activision e, nello specifico, del franchise di Call of Duty potrebbe avere un impatto sulla scelta dei consumatori per l'acquisto della prossima console:

"[È probabile che] si faccia sentire soprattutto al momento del lancio della prossima generazione di console, quando i giocatori prendono nuove decisioni su quale console acquistare", si legge nel rapporto.

Tuttavia, Microsoft sottolinea che un tale impatto è "lontano molti anni".

Recentemente, inoltre, l'azienda proprietaria di Xbox ha affermato di aver fatto un'offerta a Sony per mantenere Call of Duty sulle console PlayStation per un altro decennio (sebbene i documenti pubblicati dalla CMA indichino ancora "fino al 2027").

Purtroppo, sembra che questo tira e molla sia destinato a durare ancora a lungo... forse avremo anche nuove console prima che finisca.

