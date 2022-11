Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Sony ridurrà i prezzi dei livelli di abbonamento a PlayStation Plus del 25% per il Black Friday.

Il leaker billbil-kun, che regolarmente e accuratamente fa trapelare i giochi mensili di PS Plus che verranno offerti ogni mese, sostiene che PlayStation offrirà i suoi diversi livelli con un quarto di sconto sul prezzo normale.

A quanto pare, lo sconto si applicherà al canone annuale, piuttosto che a quello mensile, ma è un ottimo modo per assicurarsi di avere PS Plus Essential, Extra o Premium per almeno 12 mesi a un prezzo ridotto.

Inoltre, afferma che lo sconto inizierà il 18 novembre e durerà fino al 28 novembre. Il Black Friday è il 25 novembre.

Se la notizia è corretta, i prezzi dell'offerta saranno i seguenti:

PlayStation Plus Essential: 44,99 dollari / 44,99 euro / 37,99 sterline per 12 mesi (di solito 59,99 dollari / 59/99 euro / 49,99 sterline).

PlayStation Plus Extra: $74,99 / €74,99 / £62,99 per 12 mesi (solitamente $99,99 / €99/99 / £83,99)

PlayStation Plus Premium: 89,99 dollari / 89,99 euro / 74,99 sterline per 12 mesi (di solito 119,99 dollari / 119/99 euro / 99,99 sterline).

I diversi livelli di PS Plus offrono vantaggi sempre più ampi, con Extra e Premium che includono l'accesso a un catalogo in rapida crescita di giochi per PS4 e PS5. Premium offre anche l'accesso al cloud gaming e ai titoli d'archivio dell'illustre passato di PlayStation.

Non si sa ancora se Sony limiterà gli sconti ai propri negozi online (in-console) o se sarà possibile ottenerli anche attraverso rivenditori selezionati. Vi terremo aggiornati.

Per saperne di più sui livelli di PS Plus e sui giochi in offerta, consultate la nostra ampia rassegna: Elenco dei giochi PlayStation Plus, prezzo e spiegazione dei livelli PS Plus Essential, Extra e Premium.

Scritto da Rik Henderson.