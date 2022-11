Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red ha finalmente annunciato una data di uscita per il remaster next gen di The Witcher 3: Wild Hunt.

Sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e in forma migliorata per PC dal 14 dicembre 2022.

Chi possiede già il gioco su Xbox One, PS4 o PC riceverà la versione rimasterizzata gratuitamente come aggiornamento scaricabile. Verrà inoltre fornita con tutti i contenuti scaricabili rilasciati fino ad oggi, comprese le espansioni principali Hearts of Stone e Blood and Wine.

Verrà inoltre rilasciata un'edizione fisica in un secondo momento.

Tra i miglioramenti extra figurano il supporto al ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi e una serie di mod che saranno integrati nel gioco. Ci saranno anche contenuti aggiuntivi ispirati alla serie Netflix The Witcher.

Anche i possessori di Xbox One, PS4 e Nintendo Switch non si perderanno le novità. Anche le edizioni last gen di The Witcher 3 saranno aggiornate con aggiunte e miglioramenti, compresi i contenuti ispirati alla serie Netflix. Tuttavia, l'aggiornamento avverrà in una data diversa rispetto alla versione next gen descritta sopra.

Un evento REDstreams dedicato sarà presentato in diretta su Twitch la prossima settimana, e alcune delle nuove funzionalità e dei contenuti saranno mostrati per la prima volta.

Scritto da Rik Henderson.