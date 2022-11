Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I giochi Horizon si sono dimostrati così popolari tra i fan di PS4 e PS5 che è in arrivo uno spinoff per PSVR2. E potrebbe essere affiancato anche da un MMORPG.

Sony potrebbe aver già iniziato a lavorare segretamente a un nuovo MMORPG basato sui popolari giochi PlayStation Horizon, se un nuovo rapporto è degno di nota. L'azienda sarebbe in combutta con NCSoft, con quest'ultima incaricata di creare il titolo. Sebbene l'azienda non abbia confermato la notizia, non l'ha nemmeno accantonata.

La notizia proviene da un sito di notizie finanziarie chiamato MTN che ha chiesto a NCSoft informazioni sul progetto, soprannominato "Project H". La risposta è stata semplice: NCSoft ha dichiarato che "è difficile confermare informazioni su progetti non pubblicati che sono attualmente in fase di sviluppo".

Il franchise di Horizon è iniziato con il titolo per PS4 Horizon Zero Dawn nel 2017 ed è stato supportato dal sequel Horizon Forbidden West all'inizio di quest'anno. È in arrivo anche uno spinoff per PSVR2, ma la notizia di un MMORPG è del tutto nuova. Ed è un concetto interessante se si considera che non c'era assolutamente nessuna componente multigiocatore in nessuno degli altri giochi usciti finora.

C'è qualcosa in ballo, però. Le offerte di lavoro di NCSoft fanno riferimento al "Progetto H" e includono una richiesta di persone che lavorino sulle "interazioni sociali per creare relazioni durature". Un'altra offerta di lavoro mostra che la società sta assumendo uno scrittore senior.

Naturalmente non c'è alcuna indicazione su quando questo gioco senza titolo arriverà, e c'è tutto il tempo perché venga cancellato. Ma la prospettiva di un MMORPG basato su Horizon? Siamo sicuramente qui per questo.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Britta O'Boyle.